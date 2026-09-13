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سيتي يهزم النقص ومانشستر يونايتد بهدف هالاند

  • 13 أيلول 2026
  • 22:51
سيتي يهزم النقص ومانشستر يونايتد بهدف هالاند

خبرني - تحدى مانشستر سيتي النقص العددي وواصل انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصاراً ثميناً على مضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد يوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.


وعانى مانشستر سيتي، الذي خاض أول ديربي أمام يونايتد بدون المدرب الإسباني بيب غوارديولا منذ 10 أعوام، من النقص العددي في صفوفه، عقب طرد مثير للجدل لنجمه فيل فودين في الدقيقة 23، عقب كرة مشتركة مع برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.


وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم النرويجي إيرلنغ هالاند في الدقيقة 60، في حين عجز لاعبو مانشستر يونايتد عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 12 نقطة خلف المتصدر أرسنال بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

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