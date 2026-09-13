هاري كين ينقذ بايرن من مطب الصاعد إلفيرسبيرغ

خبرني - سجل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ هدفا، ليمنح فريقه فوزا ثمينا على مضيفه إلفيرسبيرغ الصاعد حديثاً للدوري الألماني الممتاز بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة يوم الأحد.

وأنهى بايرن ميونخ حامل اللقب الشوط الأول متقدماً بهدف لاعبه الشاب لينارت كارل بعد مرور 26 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب صغير للغاية، يتسع لحوالي 14 ألف متفرج.

وفي الشوط الثاني، أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف موريس كراتينماخر بتسديدة رائعة في الدقيقة 61، لكن هاري كين هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي، رجح كفة فريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، استقرت في الشباك بالدقيقة 72.

وبهذا الفوز يتجاوز بايرن ميونخ كبوة تعادله السلبي مع شالكه في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تلقى إلفيرسبيرغ خسارته الأولى ليتجمد رصيده عند 6 نقاط، ويتراجع للمركز السادس.