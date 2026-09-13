كاتس: إسرائيل لن تنسحب من مرتفعات علي الطاهر قبل نزع سلاح حزب الله

خبرني - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن مرتفعات علي الطاهر تُعد جزءاً من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية داخل لبنان.

وأوضح كاتس أن الجيش استعد لإحباط أي محاولة من ميليشيا حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة إلى المنطقة.

وشدّد كاتس على أن أي اقتراب من مرتفعات علي الطاهر سيُواجَه بالقضاء الفوري، مؤكدا أن إسرائيل لن تغادر المنطقة الأمنية ولن تنسحب أو تعيد انتشارها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله.

ونقل موقع "والا العبري، عن مصادر عسكرية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المرتفعات في جنوب لبنان، مؤكدة أن الخط الأصفر سيفرض، على حد تعبيرها، وذلك بعد استكمال تفجير تلة "علي الطاهر" وفرض السيطرة بالنار على المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على حزب الله لإخلاء أسلحته من المنطقة في الوقت الذي حذرت فيه إسرائيل أنها ستتحرك ضد الحزب في حال لم يتدخل الجيش اللبناني.

كما نقل الموقع العبري عن مصادر في القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أن تدمير البنية التحتية لحزب في مرتفعات علي الطاهر لا يعني تراجعًا في الموقف العسكري الإسرائيلي.

وقالت المصادر، إنه "لا نية للتراجع. الخط الأصفر هو الخط الفاصل، وسنعزز وجودنا. سنعيد تنظيم قواتنا هناك، الآن وقد اكتملت المهمة".

ووفق مصادر عسكرية لبنانية، فإن الجيش الإسرائيلي سيطر على المداخل الجنوبية للمرتفعات، بينما لا يزال يراقب مداخل أخرى بالطائرات المسيرة، دون معرفة حجم توغله داخل شبكة أنفاق حزب الله.