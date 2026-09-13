الحارس ميندي يعلن اعتزال اللعب مع السنغال

خبرني - اعتزل حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي اللعب دولياً كما أعلن الأحد في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ثمانية أعوام و59 مباراة دولية بقميص "أسود التيرانغا".

وكتب حارس الأهلي السعودي الذي دافع خلال مسيرته الاحترافية عن ألوان مرسيليا ورينس ورين في فرنسا وتشلسي في إنجلترا شكراً السنغال باللغة الولفية المحلية، مرفقاً عبارته بمقطع فيديو يستعرض أبرز محطاته مع المنتخب السنغالي.

واستعرض ميندي الذي منحه أليو سيسيه أول ظهور دولي عام 2018، في الفيديو التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2021 بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح، إضافة إلى لقب نسخة 2025 على حساب المغرب المضيف بعد نهائي حسم ميدانياً لصالح بلاده 1-0، قبل أن يمنحه الاتحاد الأفريقي للعبة لاحقاً لأصحاب الأرض بقرار إداري.

ومع قائده خاليدو كوليبالي وإدريسا غانا غي والنجم ساديو ماني، جسّد ميندي الجيل الذهبي للكرة السنغالية وظل أحد أعمدة "أسود تيرانغا" خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت هذا الصيف في الولايات المتحدة، حيث خرج السنغاليون من دور الـ32 على يد بلجيكا 2-3 بعد التمديد.