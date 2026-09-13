خبرني - تصاعدت قضية هتافات جماهير التعاون تجاه روبن نيفيز لاعب الهلال والتي رددت خلالها اسم صديقه الراحل ديوغو جوتا لاعب ليفربول، إذ طالب الهلال بتدخل الاتحاد السعودي ورفضت إدارة التعاون تلك التصرفات، بينما حث كريستيانو رونالدو قائد النصر على منع من ردد تلك الهتافات من دخول الملاعب.

وبدأت القصة عندما ردد بعض جماهير التعاون اسم الراحل جوتا الذي فارق الحياة صيف 2025 إثر حادث سير، أمام روبن نيفيز لاعب الهلال قبل بداية مباراة الفريقين يوم السبت، بينما خرج اللاعب من المباراة غاضباً وأبدى استياءه مما حدث خلال حديث لوسائل الإعلام في منطقة اللقاءات المختلطة.

وانتشر مقطع هتاف جماهير التعاون على نطاق واسع حول العالم، وقال كريستيانو رونالدو لاعب النصر تعليقاً على المقطع: يجب على الرابطة اتخاذ إجراءات ومعاقبة هذا النوع من سلوك الجماهير. لم تعد هذه كرة قدم ولابد من وضع حد لهذه التجاوزات، ويجب منع من قام بذلك من دخول الملاعب مرة أخرى.



وأصدر الهلال يوم الأحد بياناً عن هذه الحادثة قال فيه: تابعت شركة نادي الهلال ما صدر عن فئة من جماهير التعاون من ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة تجاه لاعب الفريق روبن نيفيز في سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع. وتؤكد الشركة رفضها التام لمثل هذه التجاوزات لا سيما ما يمس اللاعبين أو عائلاتهم أو تستهدف الإساءة إليهم على المستوى الشخصي. وتوضح الشركة أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية من خلال رفع شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم حيال ما حدث.



وردت إدارة التعاون في بيان أعربت من خلاله عن استنكارها ورفضها القاطع للهتافات المسيئة التي صدرت تجاه نيفيز من بعض الأفراد، وقالت: أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي لا يجوز نسبتها إلى جماهير التعاون التي نعتز بها وبوعيها وتاريخها في الوقوف خلف النادي بروح رياضية مسؤولة. كما يؤكد النادي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار ذلك ولردع كل مسيء.