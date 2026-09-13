هل تكشف العين تشتت الانتباه؟ دراسة ترصد تغيرات لدى أطفال فرط الحركة

خبرني - قد تحمل حدقة العين مؤشرات دقيقة مرتبطة بمستوى الانتباه والجهد الذهني، وهو ما سلطت عليه دراسة حديثة الضوء بعد رصد اختلافات في طريقة استجابتها لدى الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).

وأظهرت الدراسة أن الأطفال المصابين بالاضطراب وغير الخاضعين للعلاج الدوائي سجلوا تباينًا أكبر في استجابة حدقة العين أثناء أداء مهام تعتمد على التركيز والذاكرة، مقارنة بأطفال لم تكن لديهم اضطرابات في النمو العصبي.

لكن الباحثين شددوا على أن هذه النتائج لا تعني أن العين يمكن أن تصبح في الوقت الحالي وسيلة لتشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وإنما تقدم مؤشرًا بحثيًا قد يساعد على فهم التغيرات المرتبطة بالانتباه بصورة أكثر دقة.

دراسة ترصد استجابة العين لدى أطفال ADHD

أجرى باحثون من معهد إندرا براستا لتكنولوجيا المعلومات في دلهي تحليلًا لبيانات تتبع حركة العين لدى 50 طفلًا في تشيلي، تراوحت أعمارهم بين 10 و12 عامًا، وفقًا لما أورده موقع "ScienceAlert".

وضمت الدراسة 28 طفلًا مصابًا بالنوع المختلط من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، إلى جانب 22 طفلًا لم يكن لديهم تشخيص باضطرابات النمو العصبي.

وخضع المشاركون لاختبار يعتمد على الذاكرة والانتباه، حيث ظهرت نقاط في أماكن مختلفة على شبكة، وطُلب من الأطفال تذكر مواقعها.

وبعد عرض صورة بهدف تشتيت الانتباه، ظهرت نقطة أخرى، وكان على الطفل تحديد ما إذا كان قد شاهدها من قبل في الموقع نفسه.

وكرر كل طفل المهمة 160 مرة، فيما تولى جهاز متخصص قياس قطر حدقة العين بمعدل ألف مرة في الثانية، ما مكّن الباحثين من رصد تغيرات دقيقة في استجابة العين خلال كل تجربة.

لماذا اهتم الباحثون بحركة حدقة العين؟

لا تقتصر وظيفة حدقة العين على التفاعل مع الضوء، إذ يمكن أن يتغير حجمها أيضًا استجابة للجهد الذهني والإثارة والتعب ومستوى الانخراط في مهمة معينة.

ولهذا السبب، لم يكتف الباحثون بقياس متوسط حجم الحدقة، بل ركزوا على مدى استقرار استجابتها لدى الطفل عند تكرار المهمة نفسها.

وقالت الباحثة الرئيسية سوميا ياداف إن دراسة الاختلاف في استجابة الحدقة من تجربة إلى أخرى يمكن أن تكشف معلومات لا تظهر عند الاعتماد على متوسط حجمها أو مراقبة الأداء السلوكي فقط.

اختلاف بنسبة 23% لدى الأطفال غير المعالجين

بعد أخذ العمر ومعدل الذكاء وصعوبة المهمة في الاعتبار، أظهر التحليل الإحصائي أن الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط الذين لم يتلقوا علاجًا دوائيًا سجلوا تباينًا أكبر بنحو 23% في استجابة حدقة العين بين تجربة وأخرى، مقارنة بالمجموعة الضابطة.

ورصد الباحثون في الوقت نفسه نمطًا مختلفًا داخل التجربة الواحدة؛ إذ كانت تقلبات حدقة العين أقل لدى الأطفال المصابين بالاضطراب غير المعالجين، رغم ارتفاع التباين في استجابتهم بين الجولات المختلفة.

ويرى الباحثون أن هذين النمطين قد يعكسان جوانب مختلفة من ديناميكيات استجابة العين والانتباه أثناء أداء المهام.

تغيرات العين ارتبطت بدقة الذاكرة

وأشارت النتائج إلى أن الأطفال غير المعالجين الذين سجلوا تباينًا أكبر في استجابة حدقة العين كانوا يميلون إلى تقديم إجابات أقل دقة في اختبار الذاكرة.

وقد يشير ذلك إلى وجود ارتباط بين تغيرات استجابة الحدقة والتحولات في مستوى الانتباه أو درجة الاندماج في المهمة، إلا أن الدراسة لا تثبت أن هذه التغيرات تمثل سببًا مباشرًا لانخفاض الأداء.

هل تصبح حدقة العين مؤشرًا لتشخيص فرط الحركة؟

رغم النتائج اللافتة، لا يزال من المبكر اعتبار تغيرات حدقة العين أداة مستقلة لتشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

فحجم الحدقة يتأثر بعوامل متعددة،، ولا يرتبط بالانتباه وحده، ولذلك يحتاج الأمر إلى مزيد من الأبحاث والدراسات على عينات أكبر قبل تحديد القيمة التشخيصية المحتملة لهذه المؤشرات.

ومع ذلك، تفتح الدراسة بابًا جديدًا أمام الباحثين لفهم العلاقة بين استجابة العين والانتباه، وقد تسهم نتائجها مستقبلًا في تطوير أدوات بحثية إضافية تساعد على دراسة اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بصورة أكثر دقة.