بعد توصيل نجلها.. جوري بكر تكشف تفاصيل نجاتها من حادث سير

خبرني - كشفت الفنانة المصرية جوري بكر عن نجاتها من حادث سير، بعدما تعرض إطار سيارتها للانفجار عقب عودتها من توصيل نجلها إلى المنزل، معربة عن امتنانها لأن طفلها كان بعيدًا عن السيارة وقت وقوع الحادث.

شاركت جوري بكر صورة لإطار سيارتها عبر خاصية «ستوري» على حسابها في موقع «إنستغرام»، وكشفت من خلالها عن تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها.

وقالت الفنانة في رسالتها: «بحمد ربنا إني نزّلت ابني في البيت الأول، وبعدها الكاوتش فرقع. اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار، وغصة القلب والله».

وعبّرت جوري بكر عن حمدها لله على أنها أوصلت نجلها إلى المنزل قبل تعرضها للحادث، مؤكدة امتنانها لكونه بعيدًا عن السيارة في ذلك الوقت، كما دعت الله إلى الوقاية من فواجع الأقدار وما قد تسببه من ألم وغصة في القلب.

وفي وقت سابق، وجهت جوري بكر رسالة إلى الأمهات عبر مجموعة «الماميز» على منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع بدء موسم الدراسة، دعت فيها إلى نشر المحبة والتعامل بود، والابتعاد عن الخلافات والغيرة بين الأمهات.

وكتبت جوري بكر عبر حساباتها: «رسالة إلى ماميز، أرجوكن خلّينا نحب بعض السنة دي، ونخف جز على بعض، ونفسنة، نصبّح على بعض عادي، ونسلّم، ونقول صباح الخير، ونضحك في وش بعض، هي الدنيا مش ناقصة والله وجع قلب وتعالي، إحنا مضغوطين وفينا إللي مكفّينا، شكرًا، يارب سنة سعيدة على أولادنا، وربنا يوفقهم».

وجاءت رسالة الفنانة في إطار دعوتها إلى تحسين التعامل بين الأمهات خلال العام الدراسي، والتخفيف من التوتر والخلافات، مع تمنياتها بأن يكون العام الدراسي سعيدًا على الأبناء وأن يوفقهم الله خلال دراستهم.



وعلى الصعيد الفني، شاركت جوري بكر في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، إلى جانب الفنان ياسر جلال، ضمن الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال الموسم الرمضاني.

كما شاركت جوري بكر في مسلسل «الست موناليزا»، الذي عُرض خلال النصف الأول من شهر رمضان على شاشة «MBC مصر».

وضم مسلسل «الست موناليزا» في بطولته مجموعة من الفنانين، من بينهم مي عمر، وسوسن بدر، وأحمد مجدي، ووفاء عامر، ومحمود عزب، وشيماء سيف، ومحمد محمود.

وتأتي هذه المشاركة ضمن أحدث الأعمال الفنية التي ظهرت فيها جوري بكر خلال عام 2026، بالتزامن مع استمرار نشاطها في الدراما التلفزيونية.