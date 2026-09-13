ترمب معلقا على خطة توزيع 5 آلاف دولار لكل بالغ: أفي دائما بوعودي

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة قادرة بسهولة على الوفاء بوعده منح البالغين الأميركيين "توزيعا نقديا" بقيمة 5 آلاف دولار إذا احتفظ الحزب الجمهوري بسيطرته على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، مؤكدا أنه يفي دائما بوعوده.

وأوضح ترمب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكونغرس سيحتاج إلى الموافقة على هذا التعهد "لا أعرف، لكن الأمر سهل إذا فاز الجمهوريون. خمسة آلاف دولار لكل بالغ في البلاد، ويمكننا تحمل ذلك بسهولة لأننا نجني الكثير من الأموال".

وأضاف "لا يستطيع الديمقراطيون تقديم هذا التعهد لأن الأمور ستنهار فورا، وسندخل في حالة كساد... قدمت هذا التعهد، وأنا أوفي دائما بوعودي".

وكان ترمب وعد كل بالغ في الولايات المتحدة بخمسة آلاف دولار إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقرّرة في تشرين الثاني المقبل.

وذكر ترمب في مؤتمر للحزب الجمهوري في دالاس "إذا فاز الجمهوريون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، كلاهما... بفضل قوتنا الهائلة ونجاحنا الاقتصادي، سأخصص خمسة آلاف دولار لكل مواطن بالغ في الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "الشرط الوحيد الذي أضعه هو أن يتم إنفاق المبلغ داخل الولايات المتحدة الأميركية"، قائلا "سيطلق على ذلك اسم أرباح ترامب"، من دون توضيح مصدر الأموال.