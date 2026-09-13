«القسام في قلب أوروبا».. ألمانيا تزعم إحباط مخطط لحماس لتنفيذ هجمات ضد اليهود

خبرني - وجه الادعاء العام الفيدرالي في ألمانيا لوائح اتهام بحق سبعة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس، على خلفية التخطيط لتنفيذ هجمات ضد أفراد من الجاليات اليهودية ومؤسسات يهودية في ألمانيا والنمسا.

وبحسب السلطات الألمانية، يُتهم المشتبه بهم بالمساعدة في الحصول على أسلحة، والانتماء إلى منظمة أجنبية، والمشاركة في التحضير لأعمال عنف تهدد أمن الدولة. وتشير التحقيقات إلى أنهم تحركوا بناءً على توجيهات من مسؤولين في حماس، وتمكنوا من حيازة بندقية آلية و13 مسدساً وأكثر من 700 طلقة.

ووفق لائحة الاتهام، كان المخطط يستهدف تنفيذ الهجمات قرب 7 أكتوبر 2025، بالتزامن مع الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر. كما قام أحد المشتبه بهم بتسجيل مقطع فيديو يعترف فيه بتنفيذ الهجوم المخطط، على أن يتم نشر التسجيل بعد وقوع العملية.

وأكدت أجهزة الأمن الألمانية أن إحباط المخطط يشير إلى محاولات لإنشاء شبكات لوجستية سرية داخل ألمانيا لتأمين الأسلحة والتخطيط لهجمات.

ويقبع المشتبه بهم السبعة حالياً قيد الاحتجاز، فيما رفعت السلطات الأوروبية مستوى التأهب وعززت الإجراءات الأمنية حول المؤسسات والجاليات اليهودية تحسباً لأي هجمات محتملة.