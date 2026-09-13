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امتحان التجسير للطلبة الأردنيين في الجامعات.. الموعد والترتيبات

  • 13 أيلول 2026
  • 21:11
امتحان التجسير للطلبة الأردنيين في الجامعات الموعد والترتيبات

خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية موعد وترتيبات عقد امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية ضمن البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027.

ويُعقد الامتحان يوم الخميس الموافق 17 أيلول 2026، في الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com).

ويُجرى الامتحان على جلستين، الأولى من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، والثانية من الساعة 1 وحتى 3 ظهرًا، على أن تمتد كل جلسة لمدة ساعتين.

وأكدت الوحدة أن دخول الحرم الجامعي للجامعة الأردنية سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط، فيما يُعقد الامتحان بصورة محوسبة، ويكون الدخول إليه باستخدام الرقم الوطني للطالب.

ويتعين على الطلبة إحضار بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول أو جواز السفر، فيما يُمنع إدخال الآلات الحاسبة والهواتف الخلوية إلى قاعة الامتحان.

ودعت الوحدة الطلبة إلى الوصول إلى مكان الامتحان قبل موعد الجلسة بنصف ساعة على الأقل، موضحة أنه لن يُسمح لأولياء الأمور بدخول الحرم الجامعي، كما لا تتوفر أماكن مخصصة لاستقبالهم.

وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على الإطار العام للامتحان وموضوعاته من خلال الرابط المخصص لذلك.

كما يمكن للطلبة الاطلاع على أسماء المدعوين للامتحان في كل جلسة، مرتبة هجائيًا، ممن تقدموا بطلبات التجسير خلال الفترة الرسمية وسددوا رسم تقديم الطلب البالغ 15 دينارًا، إضافة إلى رسم الامتحان البالغ 50 دينارًا، عبر الرابط المخصص لأسماء المدعوين.

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