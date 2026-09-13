Oppo Watch X3.. مزايا متعددة تدعم أسلوب جودة الحياة

خبرني - كشفت مراجعة حديثة لساعة Oppo Watch X3 عن مجموعة من المزايا التي تقدمها الشركة في أحدث ساعاتها الذكية، من بينها شاشة LTPO AMOLED عالية السطوع، وهيكل من التيتانيوم، وكريستال ياقوتي للحماية، إلى جانب بطارية ضخمة.

وبحسب موقع GSMArena، الذي نشر مراجعة للساعة في 13 سبتمبر/أيلول 2026، يمكن لـOppo Watch X3 العمل لمدة تصل إلى 5 أيام في وضع الاستخدام الذكي، بينما يرتفع عمر البطارية إلى نحو 15 يومًا عند تفعيل وضع توفير الطاقة، مع دعم نظام Wear OS 6 ومجموعة واسعة من خصائص تتبع الصحة والأنشطة الرياضية.

Oppo Watch X3 بتصميم من التيتانيوم

تعتمد Oppo Watch X3 على هيكل مصنوع من سبائك التيتانيوم، ويبلغ وزنها 43 جرامًا من دون السوار، بينما يصل سمكها إلى 11 ملم، مع أبعاد تبلغ 47.4 × 47.4 ملم.

وتتوفر الساعة بلونين هما Misty Titanium وObsidian Black، مع اختلافات في التصميم بين الإصدارين، إذ يحصل طراز Misty Titanium على تفاصيل محفورة في الإطار تمثل ساعات اليوم، إلى جانب حواف مشطوفة تمنحه مظهرًا أكثر تميزًا.

وتستخدم أوبو الكريستال الياقوتي لحماية الشاشة، وهو ما يوفر مقاومة مرتفعة للخدوش، بينما يأتي الجزء السفلي من الساعة مصنوعًا من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية.

حماية بمعايير IP69 و5ATM

تحصل الساعة على تصنيف IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، كما تدعم مقاومة المياه حتى 5ATM، ويمكنها تحمل الغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، إلى جانب تحمل نفاثات المياه عالية الضغط.

كما اجتازت Oppo Watch X3 عددًا من اختبارات المتانة وفق معيار MIL-STD-810H، شملت 16 اختبارًا، من بينها الصدمات الحرارية ورذاذ الملح.

وتعتمد الساعة في التحكم على شاشة اللمس، إلى جانب تاج دوار وزر إضافي، إذ يمكن استخدام التاج للتنقل بين القوائم، أو الضغط عليه لفتح التطبيقات، كما يمكن الضغط مرتين للوصول إلى التطبيقات الأخيرة، بينما يؤدي الضغط المطول إلى تشغيل Google Gemini.

شاشة LTPO AMOLED بسطوع يصل إلى 3000 شمعة

تأتي Oppo Watch X3 بشاشة LTPO AMOLED مقاس 1.5 بوصة، بدقة 466 × 466 بكسل وكثافة تبلغ 310 بكسل لكل بوصة.

وتساعد تقنية LTPO على تغيير معدل تحديث الشاشة وفق طبيعة الاستخدام، بما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة، خصوصًا عند تشغيل ميزة الشاشة الدائمة Always-On Display.

وتصل درجة السطوع إلى 1500 شمعة في ظروف الإضاءة الخارجية القوية، بينما يمكن أن يبلغ السطوع ذروته عند 3000 شمعة في أوضاع رياضية محددة وتحت أشعة الشمس المباشرة.

كما تدعم الشاشة ميزة Splash Touch، التي تسمح باستمرار استجابة اللمس عند وجود المياه على الشاشة.

معالج Snapdragon إلى جانب شريحة منخفضة الاست هلا ك

تستخدم الساعة نظامًا ثنائي الشرائح لتحقيق التوازن بين الأداء وعمر البطارية، إذ يعمل معالج Snapdragon W5 Gen 1 المصنوع بتقنية 4 نانومتر على تشغيل نظام Wear OS والتطبيقات والمهام الرئيسية.

وفي المقابل، تعتمد الساعة على شريحة BES2800BP منخفضة استهلاك الطاقة والمزودة بمعالجين من نوع Cortex-M55 لتنفيذ المهام التي لا تحتاج إلى قدرات معالجة مرتفعة.

وتتيح هذه البنية الانتقال بين المكونات المختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، كما توفر وضعين للتشغيل، هما الوضع الذكي الكامل ووضع توفير الطاقة.

وفي وضع توفير الطاقة، يتم إيقاف بعض المزايا مثل الشاشة الدائمة ومراقبة الصحة ودعم التطبيقات، مع استمرار وظائف تتبع النوم والأنشطة الرياضية الأساسية.

وتضم الساعة 2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 غيغابايت من مساحة التخزين.

Wear OS 6 يدعم خدمات Google

تعمل Oppo Watch X3 بنظام Wear OS 6.0 إلى جانب ColorOS Watch 7.0، ما يتيح للمستخدم الوصول إلى مجموعة من خدمات غوغل، من بينها Google Maps للملاحة، وGoogle Wallet للمدفوعات عبر NFC، وGoogle Gemini للمهام والأوامر الصوتية.

كما يمكن وضع بعض مهام Gemini ضمن واجهة الساعة للوصول إليها بضغطة واحدة، إلى جانب التحكم في تشغيل الموسيقى على الهاتف والاستفادة من عدد من وظائف منظومة غوغل.

لكن الساعة لا تعمل مع هواتف iPhone، إذ تقتصر على أجهزة أندرويد.

ويحصل مستخدمو هواتف أوبو التي تعمل بنظام ColorOS 15 أو الإصدارات الأحدث على بعض المزايا الإضافية، مثل التحكم عن بعد في كاميرا الهاتف، إلى جانب التحكم في تشغيل المحتوى على منصات الفيديو القصيرة مثل TikTok وYouTube Shorts.

وتعتمد الساعة على تطبيق OHealth للاتصال بالهاتف وإدارة بيانات الصحة والنشاط، إلا أن مراجعة GSMArena أشارت إلى أن التطبيق يقدم المعلومات الأساسية دون مستوى متقدم من التحليلات والاقتراحات الموجودة لدى بعض المنافسين.

أكثر من 100 وضع رياضي

تقدم Oppo Watch X3 مجموعة واسعة من أدوات مراقبة الصحة، بالاعتماد على منظومة Tri-Sense التي تتضمن مستشعرًا بصريًا لمعدل ضربات القلب بـ8 قنوات، ومستشعرًا لقياس مستوى الأكسجين في الدم بـ16 قناة.

وتوفر الساعة اختبار 60s Wellness Overview الذي يستغرق دقيقة واحدة ويجمع بيانات معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ومستويات التوتر.

كما تدعم تخطيط القلب ECG، مع إمكانية تحديد نظم القلب الجيبي أو مؤشرات الرجفان الأذيني، مع اختلاف توافر الميزة بحسب المنطقة.

وتشمل وظائف الصحة أيضًا مراقبة النوم ودورات النوم ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد، إلى جانب خاصية اكتشاف السقوط التي يمكنها إطلاق مكالمة طوارئ SOS في حال اكتشاف سقوط وبقاء المستخدم دون استجابة لمدة دقيقة.

وتدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، مع إمكانية التعرف تلقائيًا على ستة أنشطة، من بينها الجري والمشي وركوب الدراجات والسباحة والتجديف.

كما توفر 11 رياضة بيانات أكثر تفصيلًا، تشمل التزلج والجري والتنس والبادمينتون والسباحة ونط الحبل وتسلق الجبال والمشي وركوب الدراجات والتجديف.

وفي وضع الجري، يمكن للساعة تحليل عدد من المؤشرات المرتبطة بالحركة، مثل زمن ملامسة الأرض والتذبذب الرأسي والتوازن بين الجانبين، مع توفير ميزة Pacer للمساعدة في الحفاظ على سرعة محددة.

أما في رياضتي التنس والبادمينتون، فتستطيع الساعة تسجيل مؤشرات مثل سرعة الضربة وإجمالي عدد الضربات.

أدوات لمراقبة التوتر والحالة البدنية

تقدم الساعة أيضًا ميزة Mind and Body Evaluation التي تعتمد على مؤشرات مثل تباين معدل ضربات القلب ومعدل ضربات القلب وشدة النشاط، بهدف توفير مؤشرات عن مستويات التوتر والحالة العامة للمستخدم.

كما يمكن لتطبيق OHealth مشاركة البيانات مع تطبيقات أخرى من خلال Health Connect، بما في ذلك Google Fit وStrava.

وفي المقابل، لا يقدم نظام تتبع النوم في الساعة بعض المؤشرات المتقدمة التي تتوفر في ساعات منافسة، إذ لا يعرض مثلًا بعض البيانات المتعلقة بوقت الاستغراق في النوم أو HRV أو مستوى الأكسجين أثناء النوم ضمن عرض شامل واحد، كما لا تتضمن الساعة وظائف متقدمة لاكتشاف الشخير أو اضطرابات التنفس أثناء النوم، بحسب مراجعة GSMArena.

بطارية 646 مللي أمبير تصمد لعدة أيام

تحتوي Oppo Watch X3 على بطارية Si/C بسعة 646 مللي أمبير/ساعة، وتقول أوبو إنها تستطيع العمل حتى 5 أيام في وضع Smart Mode مع الاستخدام المعتاد، بينما يصل عمر البطارية إلى نحو 3 أيام عندالاستخدام المكثف.

وأظهرت اختبارات GSMArena أن الساعة استمرت لنحو 4 أيام عند تشغيل الشاشة الدائمة لمدة 15 ساعة يوميًا مع عدد مرتفع من الخطوات اليومية.

ومع إيقاف الشاشة الدائمة، ارتفع عمر البطارية إلى نحو 5.5 أيام مع الاستخدام المكثف نسبيًا.

أما وضع توفير الطاقة فينقل الساعة إلى الاعتماد على الشريحة منخفضة الاستهلاك، مع تعطيل الشاشة الدائمة وبعض الوظائف الأخرى، وهو ما ساعد على رفع عمر البطارية إلى نحو 15 يومًا خلال الاختبارات.

شحن كامل خلال أقل من ساعة

تدعم الساعة الشحن عبر قاعدة مغناطيسية بقدرة 10 وات مزودة بأربعة أطراف اتصال، ولا توفر دعمًا للشحن اللاسلكي التقليدي.

ووفق اختبارات الشحن التي نقلها GSMArena، وصلت البطارية إلى 48% خلال 15 دقيقة، و79% خلال 30 دقيقة، و94% خلال 45 دقيقة، بينما اكتمل الشحن إلى 100% خلال نحو 55 إلى 56 دقيقة.

وللوصول إلى أعلى سرعة شحن ممكنة، يُفضل استخدام شاحن Oppo SuperVOOC، إذ قد لا تحقق الساعة السرعة القصوى عند الاعتماد على شاحن USB-PD عادي.

نسخة عالمية دون eSIM

تدعم النسخة العالمية من Oppo Watch X3 الاتصال عبر Wi-Fi 4 وBluetooth 5.2 وNFC، لكنها لا توفر اتصال eSIM، في حين تتضمن النسخة الصينية هذه الخاصية.

وتستخدم الساعة أحزمة قياسية بقياس 22 ملم، بينما يأتي إصدار Misty Titanium مع سوار Dynamic-Link الذي يمنح الساعة مظهرًا أكثر تطورًا.

ورغم استخدام مقاس قياسي للأحزمة، أشار GSMArena إلى محدودية الخيارات الرسمية المتاحة من أوبو للأساور البديلة، رغم إمكانية تركيب أحزمة أخرى متوافقة مع قياس 22 ملم.

Oppo Watch X3 أمام منافسة قوية

تجمع Oppo Watch X3 بين خامات مرتفعة الجودة، وشاشة LTPO AMOLED ساطعة، ونظام Wear OS 6، ومجموعة واسعة من خصائص الصحة والرياضة، لكن البطارية تبدو من أبرز نقاط القوة في الساعة.

وتواجه الساعة منافسة مباشرة من OnePlus Watch 4، التي تشاركها المكونات الأساسية والمواصفات الداخلية إلى حد كبير، بينما تركز أوبو على تقديم تصميم مختلف من خلال حواف التيتانيوم وسوار Dynamic-Link.

كما تنافسها ساعات أخرى مثل Galaxy Watch Ultra2، التي توفر عمر بطارية يتراوح في نطاق مشابه مع تطبيق مرافق أكثر تطورًا، لكنها تأتي بسعر أعلى، إلى جانب Xiaomi Watch 5 التي تقدم بدورها عمر بطارية قويًا وبنية تعتمد على معالجين.