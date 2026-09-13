تراجع عودة السوريين من الأردن.. مفوضية اللاجئين تكشف الأسباب والدعم المالي

خبرني - قال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن يوسف طه، الأحد، إن وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تراجعت وتفاوتت بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته في بداية العودة الطوعية، خصوصا عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

وأوضح طه، في حديث لبرنامج "صوت المملكة"، أن أكثر من 1.8 مليون لاجئ سوري عادوا طوعا من مختلف دول العالم إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024، فيما عاد نحو مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم حتى نهاية آب، مشيرا إلى أن عدد السوريين الموجودين خارج بلادهم يقدر بنحو 9 ملايين.

وبيّن أن العودة شهدت في بدايتها وتيرة متسارعة، مدفوعة برغبة السوريين الذين أمضوا نحو 14 عاما خارج بلادهم في العودة، لافتا إلى أن وتيرة العودة تتراجع عادة خلال العام الدراسي وفصل الشتاء، وترتفع خلال العطل وبعد انتهاء الفصول الدراسية والجامعية.

وأشار طه إلى أن تسهيلات الأردن أسهمت في تسهيل عودة اللاجئين، ومن بينها السماح بتقديم طلبات خروج وعودة، وإتاحة العودة إلى سوريا حتى في حال انتهاء صلاحية جواز السفر، إضافة إلى تمديد ساعات عمل معبر جابر-نصيب تدريجيا حتى أصبح مفتوحا.

وفي سياق متصل، أطلقت المفوضية مرحلة تجريبية جديدة لدعم العودة الطوعية من مخيمي الزعتري والأزرق، تتضمن مساعدة إضافية بقيمة 300 دولار، أي نحو 210 دنانير، للعائلات الأكثر احتياجا، إلى جانب المساعدة النقدية الأساسية البالغة 70 دينارا لكل فرد عائد، والتي تصرف لمرة واحدة لتغطية نفقات العودة.