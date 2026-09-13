بعد تكريمه في مهرجان الغردقة.. نقل مصطفى خاطر إلى المستشفى

خبرني - تعرض الفنان المصري مصطفى خاطر لأزمة صحية شديدة خلال وجوده في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، الذي شهد تكريمه خلال حفل الافتتاح، قبل أن تتطور حالته وتستدعي نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

كشف مصدر مقرب من مصطفى خاطر، في تصريحات لمصادر إعلام محلية، أن الفنان المصري حضر حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وتسلم درع تكريمه، كما احتفل مع زملائه الفنانين بهذه المناسبة.

وأوضح المصدر أن خاطر شعر صباح اليوم التالي بألم شديد في منطقة الخصر، ما دفع إدارة الفندق الذي يقيم به إلى استدعاء طبيب لفحصه، حيث منحه بعض المسكنات، لكنها لم تساعد على تخفيف الألم بالشكل المطلوب.

ومع استمرار الألم وعدم تحسنه، تقرر نقل مصطفى خاطر سريعًا إلى المستشفى من أجل الخضوع للفحوص الطبية اللازمة والوقوف على أسباب الحالة التي تعرض لها.

وأضاف المصدر أن الطبيب المعالج لمصطفى خاطر أكد إصابته بمغص كلوي إلى جانب التهابات بسيطة، وخضع الفنان لعلاج سريع، شعر بعده بتحسن كبير، قبل أن يعود إلى الفندق لاستكمال مشاركته في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

لكن التحسن لم يستمر طويلًا، إذ عادت الآلام مرة أخرى بصورة أقوى، ما استدعى نقل خاطر إلى المستشفى للمرة الثانية، حيث خضع لفحوص طبية أكثر دقة للتأكد من سبب الألم الشديد.

وأظهرت الفحوص الطبية وجود بعض الحصوات الصغيرة في الكلى، والتي تسببت في الآلام التي عانى منها الفنان، وفقًا للمصدر.

وأوضح المصدر أن الأطباء طلبوا من مصطفى خاطر اتباع بروتوكول علاجي مكثف بهدف تفتيت الحصوات الموجودة في الكلى، على أن يتم تقييم حالته بعد العلاج وتحديد مدى الاستجابة، قبل اتخاذ قرار بشأن اللجوء إلى تدخل جراحي إذا اقتضت حالته ذلك.

وتابع المصدر أنه من المفترض أن يعود خاطر إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لكنه ينتظر تحسن حالته بالقدر الكافي الذي يسمح له بتحمل ساعات السفر، على أن يستكمل علاجه في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

ويُذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر كان مسلسل «الكينج»، الذي شارك في بطولته مع الفنان محمد إمام، إلى جانب ميرنا جميل وعمرو عبد الجليل وحنان مطاوع.

والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وعُرض خلال شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا ملحوظًا.