يسرائيل هيوم: رسائل سعودية غير مباشرة إلى إسرائيل لطلب الدعم ضد الحوثيين

خبرني - كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن السعودية وجّهت، عبر قنوات غير مباشرة، رسائل إلى إسرائيل تطلب فيها المساعدة والدعم العسكري والاستخباري لمواجهة التصعيد المتزايد من جانب جماعة الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الاتصالات في ظل تزايد المخاوف السعودية من الهجمات الحوثية التي تهدد أمن الملاحة والممرات البحرية الاستراتيجية، وسط تصاعد التوتر الإقليمي واتساع نطاق التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدعم المطلوب يشمل، خصوصاً، المعلومات الاستخبارية والإنذار المبكر والمساندة العسكرية، بما يساعد السعودية على رصد التحركات الحوثية والاستعداد للهجمات المحتملة.