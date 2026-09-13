الملك عبدالله ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الأردنية الإماراتية

خبرني - بحث الملك عبدالله الثاني، اليوم، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والإمارات، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد الملك والشيخ محمد بن زايد الحرص على مواصلة توسيع آفاق التعاون الأردني الإماراتي، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حيالها، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وعدد من المسؤولين الأردنيين، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين الإماراتيين.

وغادر الملك عبدالله الثاني الإمارات في وقت لاحق، وكان محمد بن زايد في مقدمة مودعي الملك وولي العهد والوفد الأردني، بعد لقاء أكد عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والإمارات.