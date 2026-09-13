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  • الاردن ... 7 وفيات في حادث حافلة خدمة العلم.. رحيل ضحية جديدة

الاردن ... 7 وفيات في حادث حافلة خدمة العلم.. رحيل ضحية جديدة

  • 13 أيلول 2026
  • 19:01
الاردن 7 وفيات في حادث حافلة خدمة العلم رحيل ضحية جديدة

خبرني - ارتفعت حصيلة وفيات حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم على الطريق الصحراوي إلى 7 وفيات، بعد وفاة الشاب محمد يحيى المراعية الحويطات اليوم، متأثراً بإصابته التي تعرض لها جراء الحادث.

وكان المراعية من بين المصابين في حادث التصادم الذي وقع الخميس، إثر تعرض حافلة مدنية تقل عدداً من المكلفين بخدمة العلم، أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة، للتصادم مع مركبة أخرى.

ووقع الحادث نحو الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الخميس، وفق ما أعلنته القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، فيما تعاملت الجهات المختصة مع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفيات.

وبوفاة الشاب محمد المراعية، ارتفعت حصيلة وفيات الحادث إلى 7، فيما لا تزال الجهات المعنية تتابع أوضاع المصابين وتداعيات الحادث.

ويأتي ارتفاع عدد الوفيات ليضيف ضحية جديدة إلى الحادث المأساوي الذي أصاب حافلة المكلفين بخدمة العلم، وسط متابعة رسمية لتفاصيل الحادث وحالة المصابين.

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