خبرني - قال مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة إن عدد المسجلين على منصة "جاهز" تجاوز 39 ألفاً، مؤكداً أن المنصة مفتوحة أمام الراغبين بالمشاركة في إدارة العمليات الانتخابية من مختلف الفئات والجهات.

وأوضح الحباشنة أن المنصة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات للكوادر الانتخابية وتأهيل المسجلين عبر مسارات تدريبية تنتهي بامتحان، مشيراً إلى إصدار أكثر من 8 آلاف شهادة رسمية للمجتازين، فيما لا تعني الشهادة اختيار حاملها تلقائياً عضواً في لجان الانتخاب، وإنما تشكل شرطاً للمفاضلة بين المتقدمين.

وبيّن أن اجتياز الامتحان يعد شرطاً أساسياً للانتقال إلى مرحلة المقابلة والمفاضلة، نظراً لحاجة العاملين في الانتخابات إلى معرفة إجراءات العملية الانتخابية وأسس إدارتها، سواء في الانتخابات البلدية أو النيابية أو انتخابات غرف الصناعة والتجارة.

وأكد الحباشنة عدم وجود سقف لعدد المسجلين في "جاهز"، في ظل استمرار الحاجة إلى كوادر انتخابية مع تتابع الاستحقاقات، لافتاً إلى أن أعداد الكوادر المطلوبة للانتخابات البلدية المقبلة ستكون كبيرة، وتشمل اللجان الرئيسة والمساندة ولجان الاقتراع والفرز.

وأشار إلى أن لجان انتخابات غرف الصناعة والتجارة ضمت أشخاصاً ممن اجتازوا امتحان "جاهز" أو حصلوا على شهادة من المنصة، مؤكداً استمرار الهيئة في استقطاب وتأهيل الكوادر اللازمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

المملكة