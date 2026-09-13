مغناطيس على عداد المياه يكلّف أردنياً 2714 ديناراً و4 أشهر حبس

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء غرب عمان بإدانة أردني بجرم استعمال المياه بطريقة غير مشروعة، بعد ثبوت وضع مغناطيس على عداد المياه، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر وغرامة 1000 دينار، إضافة إلى إلزامه بدفع 1714.550 ديناراً قيمة الأضرار الناجمة عن المخالفة.

وبحسب قرار المحكمة، تعود القضية إلى ضبط مخالفة من قبل موظفي سلطة المياه، بعد اكتشاف استخدام غير مشروع للمياه، حيث تبين وضع مغناطيس على العداد دون الحصول على موافقة خطية من سلطة المياه، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون.

واستمعت المحكمة إلى شهادات منظمي الضبط، ممن يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، وأكدوا ضبط المغناطيس على عداد المياه، فيما قدم المشتكى عليه بينات دفاعية أفادت بأن العداد موجود في مكان خارجي ويمكن لعدة أشخاص الوصول إليه، وأنه لا يجيد القراءة والكتابة.

ولم تجد المحكمة في البينات الدفاعية ما ينفي المخالفة، معتبرة أن الضبط جاء مستوفياً لشروطه القانونية وله حجية في الإثبات، وأن وضع المغناطيس أدى إلى الإضرار بالمال العام واستعمال المياه بصورة مخالفة للقانون.

وقررت المحكمة، إضافة إلى الحبس والغرامة، إلزام المدان بدفع 1714.550 ديناراً قيمة الأضرار، وإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها، خلال أسبوع من اكتساب الحكم الدرجة القطعية.