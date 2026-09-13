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فضيحة دبلوماسية.. واشنطن تُخرج دبلوماسيًا من بريطانيا سرًا وسط اتهامات خطيرة

  • 13 أيلول 2026
  • 18:52
فضيحة دبلوماسية واشنطن تُخرج دبلوماسيًا من بريطانيا سرًا وسط اتهامات خطيرة

خبرني -  أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الولايات المتحدة نفذت عملية سرية لإخراج دبلوماسي أميركي من المملكة المتحدة، بعد الاشتباه بحيازته صورًا توثق اعتداءات جنسية على أطفال، وذلك من دون إبلاغ السلطات البريطانية مسبقًا.

وذكرت صحيفتا «ديلي ميل» و**«صن»** أن السلطات البريطانية لم تتلقَّ إخطارًا رسميًا بشأن التحقيق الجاري مع الدبلوماسي إلا بعد مغادرته الأراضي البريطانية.

وأثارت الواقعة غضب مسؤولين بريطانيين، الذين اعتبروا أن السلطات الأميركية كان ينبغي أن تتعاون مع الشرطة البريطانية وتطلعها على تفاصيل القضية، بدلًا من إخراج الدبلوماسي من البلاد على متن طائرة.

وبحسب التقارير، فإن الدبلوماسي أصبح خارج المملكة المتحدة قبل أن تتلقى السلطات البريطانية إخطارًا رسميًا بشأن التحقيق، فيما لم تنفِ الولايات المتحدة التقارير المتعلقة بالواقعة.

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