اتفاق جديد لمحمد رمضان لحماية أعماله الموسيقية دوليا

خبرني - أعلنت Music Nation Copyrights Management (MusicNation)، المتخصصة في الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى في دولة الإمارات، تعاونها مع الفنان المصري محمد رمضان، لتتولى إدارة الحقوق الجماعية والحقوق المجاورة المرتبطة بأعماله الموسيقية وتسجيلاته الصوتية وأدائه.

وبموجب التعاون، تشمل مهام MusicNation دعم عمليات تحصيل وتوزيع العوائد الناتجة عن استخدام أعمال محمد رمضان الموسيقية، وفق المعايير الدولية والممارسات المعتمدة في قطاع الموسيقى.

ويأتي التعاون في ظل اتساع حضور محمد رمضان في مجالات الموسيقى والتلفزيون والسينما، إلى جانب وصول أعماله إلى جمهور في أسواق ومنصات متعددة داخل المنطقة وخارجها.

وقال محمد رمضان إن طريقة تواصل الفنانين مع جماهيرهم شهدت تغيرًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وهو ما أوجد فرصًا جديدة، لكنه فرض في الوقت نفسه مسؤوليات أكبر تتعلق بحماية الأعمال الإبداعية.

وأضاف أن انضمامه إلى MusicNation يمثل خطوة مهمة لضمان إدارة أعماله الموسيقية ضمن منظومة احترافية ذات امتداد دولي، تستطيع مواكبة التطور والحجم المتسارع الذي يشهده قطاع الموسيقى، معربًا عن حماسه لما يمكن تحقيقه من خلال التعاون مع استمرار الوصول إلى الجمهور داخل المنطقة وخارجها.

من جانبها، قالت راشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس الإدارة والمؤسسة لـMusicNation، إن محمد رمضان استطاع بناء حضور واسع في العالم العربي، والوصول إلى جماهير كبيرة عبر الموسيقى والسينما والمنصات الرقمية.

وأضافت أن تجربة رمضان تعكس التغير الذي طرأ على دور الفنان، مع امتداد النشاط الإبداعي عبر أشكال وأسواق متعددة، مؤكدة أن MusicNation تتطلع إلى إدارة حقوق أعماله ضمن منظومة حديثة تواكب متطلبات صناعة الموسيقى العالمية.

وتتيح MusicNation، من خلال شراكاتها مع BMI وSoundExchange، للفنانين وأصحاب الحقوق الاستفادة من منظومة مترابطة دوليًا لإدارة الحقوق والترخيص وتوزيع العوائد، بما يدعم تمثيل أعمالهم وإدارتها عبر الأسواق المختلفة حول العالم.

ويأتي التعاون مع محمد رمضان ضمن سلسلة من التعاقدات والشراكات التي أبرمتها MusicNation مع عدد من الفنانين، في إطار توسيع نطاق عملها في إدارة الحقوق، وتعزيز حماية الأعمال الإبداعية، والمساهمة في تطوير قطاع الموسيقى في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال محمد رمضان: «إن شاء الله يوم 22 سبتمبر من مدينة ميلانو الإيطالية، سنطلق أول عطور MR1 باسم Crowned، الذي عمل صانع العطور الفرنسي Vincent Ricord على تطويره على مدار سنتين».

وأضاف: «أسعدني رهانه على أننا استطعنا تصنيع عطر للرجال والسيدات ينافس في السوق العالمية بقوة».

ويأتي إطلاق «Crowned» كأول منتج ضمن مجموعة «MR1»، بعدما استغرق تطويره نحو عامين من العمل المشترك بين محمد رمضان وصانع العطور الفرنسي فانسان ريكور.

وينتمي العطر إلى فئة المنتجات المناسبة للرجال والنساء، فيما يراهن رمضان على العلامة الجديدة للوصول إلى سوق العطور العالمية، معربًا عن ثقته في جودة المنتج وقدرته على المنافسة.

وتأتي تجربة «MR1» ضمن توجه محمد رمضان إلى توسيع نشاطه في مجالات تجارية جديدة بالتوازي مع أعماله الفنية، من خلال دخول سوق العطور بمنتج يطمح إلى الوصول إلى المستهلكين في أسواق مختلفة.