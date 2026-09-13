ترمب: قوى سلبية تثير مخاوف لن تتحقق بشأن الذكاء الاصطناعي

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الكثير من «القوى السلبية للغاية» تثير مخاوف لن تتحقق بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه يريد ضمان بقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة في هذا القطاع.

وأوضح ترمب في ملعبه للجولف في أيرلندا لصحفيين رداً على سؤال عما إذا كان ينبغي إبطاء تطور قطاع الذكاء الاصطناعي أو إخضاعه لمزيد من التنظيم "نحن نسبق الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. نحن أكثر الدول تقدما في العالم، وبصراحة أريد الحفاظ على هذا الوضع، لأن من يفز بالذكاء الاصطناعي هو الفائز".

وأضاف "يمكننا وضع ضوابط. يمكننا فعل هذا أو ذاك. لكنني أعتقد أن هناك الكثير من القوى السلبية للغاية التي تثير هذه المسألة، في حين لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، وهي تثير أمورا لن تحدث".

وأحجم ترمب عن إثارة المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي.

وتأتي أحدث تعليقاته بعد أسبوع من تصاعد المخاوف في الولايات المتحدة عقب تحذير باحثين من شركة أنثروبيك من أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراض الجنس البشري في مستقبل غير بعيد.

وتبنت إدارة ترمب إلى حد بعيد شركات الذكاء الاصطناعي خلال ولايته الثانية. ودعمت هذه الشركات وغيرها من شركات التكنولوجيا مبادرات ترامب.

ومع ذلك، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق من العام من المخاطر المرتبطة بنموذج أنثروبيك.

وفي أعقاب تحذيرات الباحثين، يدفع بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي باتجاه إبطاء وتيرة تطوير النماذج.

وعرض الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي السبت إطارا من ثلاث خطوات يهدف إلى ضبط وتيرة التطوير وإتاحة مزيد من الوقت للتعامل مع مخاطره.

ودعا أحد باحثي أنثروبيك الذي استقال ثم أطلق تلك التحذيرات، جاكوب كوكسون، الولايات المتحدة إلى العمل مع دول أخرى لضبط الوتيرة.

وقال كوكسون في برنامج "ميت ذا برس" الذي تبثه شبكة "إن.بي.سي"، "أشعر بأننا بحاجة إلى تنسيق دولي، وإلا فإننا نخاطر بخوض السباق نفسه مع الصين، وهو ما قد يكون خطيرا بالقدر ذاته".