لوسي تكشف حقيقة اعتزال الفن.. أعمال متوقفة وأجور لا تناسبها

خبرني - حسمت الفنانة المصرية لوسي حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن تفكيرها في اعتزال الفن، موضحة أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بالابتعاد عن المجال، لكنها تفكر جديًا في هذه الخطوة بسبب طبيعة الأعمال التي تُعرض عليها حاليًا.



وقالت الفنانة المصرية لوسي: «سُئلت مؤخرًا عن أعمال جديدة، وأجبت بأنه لا توجد حاجة ذات قيمة عرضت علي، وأنا متضايقة. آه، بفكر الاعتزال، وهنالك فرق بين أنا هعتزل وبين إنه أنا بفكر بالاعتزال، كما أن الذي نشر كلامي لم يستئذني في النشر من عدمه».

وأكدت أن الأعمال التي تُعرض عليها خلال الفترة الحالية لا تتناسب مع ما قدمته من أعمال فنية، موضحة: «اللي بيتعرض عليا حاجات ما ينفعش أعملها، وأجور بتتعرض ما ينفعش أقبلها، هي دي الفكرة بس».

فيلم متوقف ومسلسل مؤجل بسبب الظروف المادية

وكشفت لوسي عن ارتباطها بأعمال فنية جديدة، إلا أن تنفيذ بعضها يواجه صعوبات بسبب الظروف المادية، قائلة: «فيلم بقاله سنة بشتغل فيه علشان ظروفهم المادية، مسلسل واقف علشان ظروفهم المادية».

وأضافت: «آه بيتعرض عليا شغل، بس مش بقيمة اللي أنا عملته، ما ينفعش بعد اللي أنا عملته ده أرش عليه تراب وأقبل أي حاجة».

وشددت لوسي على أنها لا تتحدث عن تاريخها الفني بهدف المفاخرة، وإنما ترى أن الأعمال التي تختار المشاركة فيها ينبغي أن تتناسب مع ما قدمته سابقًا، قائلة: «ما قلتش تاريخ ولا قلت الجغرافيا، قلت أنا عملت أعمال كويسة، آه مشرفة، ما ينفعش بعد اللي أنا عملته ده أرش عليه تراب وأقبل أي حاجة».

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن الفنان يتأثر بطبيعة الأعمال التي تُعرض عليه، موضحة أن غياب العمل المناسب قد يسبب حالة من الضيق النفسي، وقالت: «وأنتِ عارفة وكل الفنانين إن الفنان لما بيتعرض عليه شغل سيئ بيتضايق، ولو ما اتعرضش عليه شغل حلو بيتخنق وبيخش في حالة اكتئاب».

وفي المقابل، أكدت لوسي أنها لا تسمح لقلة الأعمال أو تأخرها بالتأثير على حالتها النفسية، قائلة: «وأنا ما بخشش في الحالة دي، الحمد لله رب العالمين، أنا ما بخشش في الاكتئاب».

لوسي: الرزق عند الله وليس عند شركات الإنتاج

واختتمت لوسي حديثها بالتأكيد على أنها تتعامل مع فرص العمل باعتبارها مسألة نصيب ورزق، سواء عُرض عليها عمل مناسب أو لم تُعرض، مؤكدة أنها تترك الأمر للظروف وما يقدره الله.

وقالت: «اتعرض عليا حاجة كويسة، ما اتعرضش خالص، ده قسم ونصيب، والرزق عند الله، وليس عند أي شركة إنتاج».

وبذلك أوضحت لوسي أن ما تردد بشأن اعتزالها لا يعكس قرارًا نهائيًا بالابتعاد عن الفن، وإنما يعبر عن تفكير جاد ارتبط بطبيعة الأعمال والأجور المعروضة عليها خلال الفترة الحالية، إلى جانب وجود أعمال مرتبطة بها لم تكتمل بسبب ظروف إنتاجية ومادية.