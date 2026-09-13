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وزير العمل: حريصون على تذليل العقبات أمام العمالة المصرية في الأردن

  • 13 أيلول 2026
  • 18:03
وزير العمل حريصون على تذليل العقبات أمام العمالة المصرية في الأردن

خبرني - بحث وزير العمل نضال القطامين ونظيره المصري حسن الرداد، الأحد، ملفات تتعلق بالعمالة المصرية في الأردن، مؤكدا حرص وزارة العمل على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجهها ضمن القوانين والأنظمة الناظمة.

وأكد القطامين أن العلاقات بين الأردن ومصر تشكل أساسا لحفظ مصالح البلدين والشعبين.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل وتنظيم أوضاع العمالة لديهم، لا سيما العمالة المصرية.

من جانبه، أشاد الرداد بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

وثمن قرار مجلس الوزراء الأردني الذي يتيح للعمالة غير الأردنية تصويب أوضاعها، مشيرا إلى أن العمالة المصرية الملتزمة بالأنظمة والتعليمات ستستفيد من الفترة المتبقية لتنفيذ القرار.

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