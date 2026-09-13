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ميناء العقبة: جميع عمليات الميناء مستمرة بكفاءة وانسيابية

  • 13 أيلول 2026
  • 18:02
ميناء العقبة جميع عمليات الميناء مستمرة بكفاءة وانسيابية

خبرني - استقبل المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، محمود خليفات، الأحد، وفدا صينيا يمثل شركة "سينوما" للشحن "نانجينغ" الدولية اللوجستية، التي تعتمد ميناء العقبة في أعمالها التجارية واللوجستية.

وبحسب بيان للشركة، أطلع خليفات، بحضور مدير العمليات في الشركة محمد الهلاوي، الوفد الصيني على آلية عمل ميناء العقبة، وواقع منظومة الموانئ ومستقبلها، والخطط التطويرية والتحديثية التي أسهمت في تطوير الموانئ الأردنية وتعزيز تنافسيتها وأدائها بين موانئ المنطقة.

وأكد أن عمليات المناولة في الميناء تسير وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، مشيرا إلى رسو عدد من السفن حاليا على أرصفة الميناء، وإجراء عمليات المناولة لها.

وقال إن جميع عمليات الميناء مستمرة بكفاءة وانسيابية، بفضل جاهزية الكوادر التشغيلية واستمرارها في أداء مهامها على مدار الساعة، بما يواكب المستجدات في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن ميناء العقبة سيبقى خيارا آمنا وملائما لزبائن الميناء والشركات العاملة في المنطقة.

من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن شكره وتقديره لإدارة الشركة على مستوى الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الميناء للشركات الصينية وعموم زبائن الميناء في عمليات مناولة البضائع، تفريغا وتحميلا.

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