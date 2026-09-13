المغربي أيوب بوعدي يكشف تفاصيل عتاب هالاند له بعد لقاء بورتو

خبرني - كشف اللاعب المغربي أيوب بوعدي موقفه من انتقاد زميله النجم النرويجي إيرلينغ هالاند له، خلال مشاركته أساسيا للمرة الأولى مع مانشستر سيتي، في لقاء بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

وأبدى هالاند، صاحب هدفي المباراة، إعجابه بما قدمه زميله الشاب أيوب بوعدي، لكنه اعترض تحديدا على إحدى اللقطات، وقال إنه سيتحدث مع بوعدي بسبب عدم تمريره الكرة إليه في الشوط الثاني من مواجهة بورتو.

وقال هالاند عبر "برايم فيديو": "لقد قدم مباراة رائعة حقا! لقد كان مذهلا في التدريبات، وقلت لرئيس النادي لدينا جوهرة هنا، لكنني أعتقد أنه كان يجب أن يمرر لي الكرة في الشوط الثاني، كنت وحيدا تماما، وشعرت ببعض الغضب، لذلك سأخبره بذلك الآن، لكنه قدم مباراة جيدة، باستثناء تلك التمريرة".

وغادر هالاند بعدما تسلم جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتحدث بوعدي بدوره في ملعب "الاتحاد" خلال مقابلة خاصة مع "سكاي سبورتس" قبل لقاء مانشستر سيتي ضد اليونايتد في "ديربي" مدينة مانشستر.

وقال بوعدي: "نعم، بالطبع تحدث معي بشأن ذلك، وأنا أتفق معه بنسبة 100%. هذا أيضا أحد الأمور التي يتعين عليّ تطويرها في أدائي، بأن أكون أكثر مباشرة، وأن أحاول استغلال تلك المساحات والعثور عليها، لكن هذا جزء من عملية التعلم".

وشارك لاعب الوسط بوعدي، البالغ من العمر 18 عاما، للمرة الأولى مع سيتي أمام كريستال بالاس عندما دخل بديلا، وبعد ظهوره مجددا بديلا أمام كوفنتري، دخل التشكيلة الأساسية لمواجهة بورتو الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا.