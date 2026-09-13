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وزير الخارجية السعودي: سلامة الأراضي السعودية أمر لا يقبل المساس

  • 13 أيلول 2026
  • 17:25
وزير الخارجية السعودي سلامة الأراضي السعودية أمر لا يقبل المساس

خبرني - أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، على مواقف المملكة والدول الخليجية الراسخة تجاه أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد بن فرحان خلال مشاركته في قمة "بريكس" المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، على أن سلامة الأراضي السعودية أمر لا يقبل المساس، وأن دول الخليج لن تقبل استهداف أراضيها ومنشآتها بأي شكل من الأشكال، وأيا كانت الذرائع أو المسميات.

وفي سياق متصل، شدد الوزير السعودي على أهمية استقرار الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية، مؤكدا أن استقرار هذه الممرات يرتبط بصورة مباشرة بأمن الطاقة وحركة التجارة الدولية، وأن أي اضطراب فيها ستكون له آثار تتجاوز نطاق الإقليم لتطال الاقتصاد العالمي بأسره.

وأعرب فيصل بن فرحان عن تطلع دول الخليج إلى تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الأطراف لضمان أمن الممرات البحرية وحماية المصالح الحيوية للجميع.

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