ترمب يحدد موعد انتهاء الحرب مع إيران

خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران تريد إبرام اتفاق "بأي ثمن"، لكنه لن يوقع اتفاقا "سيئا".

وقال في تصريحات للصحفيين إن حرب إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وربما قبلها.

وأضاف أن أسعار البنزين "سوف تنخفض بسرعة وتعود إلى ما كانت عليه"، مشددا على أن قرار خوض الحرب كان ضروريا.

وقال ترامب "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ولن تمتلك سلاحا نوويا"، مضيفا أن إيران "تريد إبرام صفقة بأي ثمن"، وهو ما "يقولونه باستمرار".

وأكد أنه لن يبرم "صفقة سيئة" مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي يمكن أن تقبله واشنطن يجب أن يكون مثاليا.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد أكد في منشور بأن إيران لن تستسلم، مشيرا إلى أنه إن كان الأمريكيون محاربين فليواجهوا قواتنا وليس البنية التحتية المدنية.

يأتي ذلك مع اتساع نطاق المواجهة البحرية بين الولايات المتحدة وإيران، لتدخل حركة ‏الملاحة وإمدادات الطاقة بصورة متزايدة في دائرة التصعيد، ما بين ضربات ‏واستهدافات طالت ناقلات نفط وسفنا في الخليج ومحيط مضيق هرمز.

وتستعد إيران ودول خليجية لعقد اجتماع الاثنين في سلطنة عمان لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز، وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية.

ويأتي الاجتماع في ظل خلافات بشأن ترتيبات إدارة الملاحة والرسوم المفروضة على السفن العابرة، بينما أفاد مسؤول إيراني لوكالة رويترز بأن الاجتماع لن ينتهي بتوقيع اتفاق نهائي، بل سيشكل إطارا لمناقشة القضايا الإقليمية والممر الملاحي الاستراتيجي.