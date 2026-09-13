مشروبات الطاقة تعجّل شيخوختك.. إليك الحقيقة

خبرني - تعد مشروبات الطاقة خياراً شائعاً للحصول على دفعة سريعة من النشاط، إلا أن تركيبتها الغنية بالمقومات المنشطة والسكر قد تعجل بظهور علامات الشيخوخة وتؤثر سلباً في جودة الحياة وطول العمر، وفقاً لتقرير نشره موقع Blue Cross Blue Shield، إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الأمريكية.

وبحسب خبراء في مجال الصحة، تتعدد الآثار الصحية السلبية لتناول هذه المشروبات عبر محاور رئيسية:

صحة القلب

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول كميات كبيرة من مشروبات الطاقة يؤدي إلى اضطرابات في النشاط الكهربائي للقلب وارتفاع ضغط الدم. كما ارتبط استهلاكها المتزايد بحالات التليف أحياناً أو السكتات الدماغية الناجمة عن الرجفان الأذيني.

صحة البشرة

يسهم السكر الفائض في إتلاف بروتينات الكولاجين والإيلاستين المسؤولة عن مرونة الجلد ونضارته، مما يعجل بظهور التجاعيد والجفاف وجعل البشرة تبدو أكبر سناً.

صحة الأسنان

تتسبب الأحماض، مثل حمض الستريك، بتآكل طبقة المينا الواقية للأسنان بمعدلات أعلى مقارنة بالمشروبات الغازية، مما يجعل الفم أكثر عرضة للبكتيريا والتسوس.

جودة النوم

يمتد تأثير الكافيين والمنشطات لعدة ساعات؛ مما يسبب أرقاً وتراجعاً في فترات النوم العميق الضرورية لتجديد خلايا الجسم.

ولتعزيز المستويات الطبيعية للطاقة من دون التعرض لهذه المخاطر، يوصي الخبراء بتبني بدائل صحية تشمل:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة في الصباح لتنظيم الساعة البيولوجية.

ممارسة الرياضة المنتظمة لتنشيط الدورة الدموية.

الالتزام بنظام نوم منتظم.