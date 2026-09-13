تزامنا مع حملة جو حطاب الترويجية.. نائب يسأل الحكومة عن المؤثرين وتكلفة استضافتهم

خبرني - وجه النائب أحمد هميسات، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير السياحة والآثارعماد حجازين، حول عدد صناع المحتوى والمؤثرين التي قامت وزارة السياحة والآثار أو هيئة تنشيط السياحة بدعوتهم واستضافتهم من خارج المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وحتى تاريخه؟، وذلك تزامنا مع الحملة الترويجية والسياحية التي يقوم بها الرحالة وصانع المحتوى الأردني جو حطاب.

وشمل السؤال عدة محاور،منها: ما الأهداف من استضافة المؤثرين وكم بلغت الكلفة الاجمالية على استضافتهم بما في ذلك تذاكر السفر والاقامة والتنقلات؟، وما الكلفة التي تحملتها الوزارة أو هيئة تنشط السياحة على دعوتهم؟، وهل تم التعاقد مع شركات أو مكاتب إعلانية أو سياحية وسيطة لترتيب الزيارات؟، ما النتائج الفعلية لزيارتهم وما انعكاساتها على أعداد السياح القادمين من خارج الأردن؟.