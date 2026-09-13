إنستغرام يتيح للمستخدم إضافة المنشورات المشار له فيها إلى ملفه الخاص

خبرني - أضافت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام خاصية جديدة صغيرة ولكنها مفيدة، تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم فيما يظهر على ملفاتهم الشخصية.

وتسمح الخاصية الجديدة للمستخدم بإضافة المنشورات التي يتم الإشارة له فيها، إلى شبكة الصور الرئيسية في ملفه الشخصي.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا التحديث ليس ثوريا بالمعنى الحرفي، إلا أنه يندرج ضمن التغييرات التي سيجدها الكثيرون مفيدة؛ فمعظم المستخدمين مروا بتجربة العودة إلى المنزل بعد حفلة أو حفل موسيقي أو عطلة أو سهرة مع الأصدقاء وتفقدوا الألبوم المشترك، ليكتشفوا أن أحدهم قد سبق الجميع ونشر إحدى أفضل الصور الجماعية مع الإشارة إليهم فيها.

وفي حين أنه كان بإمكان المستخدم نشر الصورة بنفسه، إلا أن ذلك قد يبدو أمرا محرجاً بعض الشيء؛ وهنا يأتي دور الحل الذي تقدمه إنستغرام، حيث يمكنه إضافة المنشور الذي تمت الإشارة إليه فيه إلى شبكة صوره من خلال إشعار الرسائل المباشرة (دي.إم) الذي يتلقاه عند الإشارة إليه، أو من المنشور نفسه مباشرة، أو عبر علامة التبويب الخاصة بالصور التي تمت الإشارة إليه فيها. كما يمكن للمستخدم إزالة المنشور من ملفه الشخصي بسهولة إذا غير رأيه فيما بعد.

في الوقت نفسه يبقى المنشور الأصلي في مكانه تماما؛ فإضافته إلى شبكة الملف الشخصي لا تؤدي إلى حذفه أو إنشاء نسخة مكررة منه، كما يمكن للمستخدم إزالته من ملفه الشخصي في أي وقت دون حذفه من علامة التبويب الخاصة بالمنشورات التي أُشير إليه فيها.

وتشير إنستغرام إلى أن هذه الميزة قد تكون مفيدة أيضا لتعاون صناع المحتوى، إذ تتيح لهم طريقة أخرى لعرض المنشورات التي أُشير إليهم فيها دون الحاجة إلى إعادة نشر المحتوى نفسه أو استخدام خيار "دعوة متعاونين" كما أنها قد تكون مفيدة للحملات الترويجية للعلامات التجارية التي تضم عدة صناع محتوى يرغبون في إبراز محتوى معين - أُشير إليهم جميعا فيه - ضمن ملفاتهم الشخصية.

يأتي هذا التحديث في إطار مساعي إنستغرام الأوسع لمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في مظهر ملفاتهم الشخصية؛ ففي يونيو الماضي، أطلقت المنصة ميزة "إعادة ترتيب الشبكة"، التي تتيح للمستخدمين تغيير ترتيب المحتوى المعروض في الشبكة الرئيسية لملفاتهم الشخصية.

كما تواصل إنستغرام إضافة أدوات جديدة لتسهيل عملية إنشاء المحتوى وإدارته. ومن الإضافات الحديثة خاصية "المسودة الأولية"، وهي خاصية تحرير جديدة تقوم تلقائيا بقص مقاطع الفيديو المحددة وحذف فترات الصمت أو التوقف، لتجمع بذلك أفضل اللحظات في نسخة أولية للمقطع.

وهناك أيضاً أداة "استبدال الصوت" التي أُطلقت حديثا وتتيح للمستخدمين تغيير الموسيقى المصاحبة لمنشور موجود بالفعل في أي وقت يرغبون فيه.