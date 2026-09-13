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خماسية الجزيرة تعجّل بالقرار.. الحسين ينهي مهمة أحمد هايل

  • 13 أيلول 2026
  • 15:42
خماسية الجزيرة تعجّل بالقرار الحسين ينهي مهمة أحمد هايل

خبرني - كشف مصدر خاص لـ«خبرني» أن إدارة نادي الحسين قررت إنهاء مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم أحمد هايل، في أعقاب النتائج التي سجلها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر إن مساعد المدرب بشار بني ياسين سيتولى قيادة تدريبات الفريق في المرحلة الحالية، عقب قرار إنهاء مهمة هايل.

وجاء القرار بعد سلسلة من النتائج السلبية، بدأت بالخسارة أمام باختاكور الأوزبكي بثلاثة أهداف دون رد في الدور التمهيدي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم الخسارة أمام الفيصلي بنتيجة 1-2 في نهائي كأس السوبر.

ومع انطلاق دوري المحترفين، خسر الحسين أمام الجزيرة بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل سلبياً مع البقعة في الجولة الثانية، ليفقد خمس نقاط من أصل ست ممكنة في بداية مشواره بالدوري.

وفي سياق متصل، أعلن حبيب زعبلاوي، مدير إدارة الإعلام في نادي الحسين الرياضي، انتهاء ارتباطه بالنادي، موضحاً أن عقده انتهى مع نهاية الموسم الماضي، وأن إعلانه عدم التجديد في الوقت الحالي جاء نتيجة كثرة الاستفسارات والتواصل معه من الجماهير وجهات رسمية باعتباره لا يزال على رأس عمله.

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