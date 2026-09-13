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النائب البدادوة: الجاهة العشائرية ليست ساحة لتمكين المرأة

  • 13 أيلول 2026
  • 15:41
النائب البدادوة الجاهة العشائرية ليست ساحة لتمكين المرأة

خبرني - عبر النائب الدكتور أيمن البدادوة، عن استغربه مما تم تداوله حول ترأس نائب سابق "سيدة" لجاهة عشائرية لحل خلاف ما.

وأكد البدادوة في مقطع فيديو انتقاده هذه الممارسات، مشيرا إلى أن الجاهة العشائرية ليست ساحة لتمكين المرأة.

وقال: "والله الدنيا تالي وقت، وباختصار العرف والعادة قانون، وإرثنا وعاداتنا نتميز بها من بين دول الجوار، فأين تأتي مرأة وتترأس جاهة، هذا ليس من باب تمكين المرأة، حيث من الممكن أن يأتي على مكانتها وليس تمكينها".

وأضاف، "نحن لسنا ضد المرأة، فهي المعلمة والأخت والزوجة والأم، وربما تدخلها في هذا الشأن يضر بمكانتها الاجتماعية".

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