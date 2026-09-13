ريـد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن في نسخته الخامسة عشرة

سيخوض أبرز سائقي الدرِفت في الأردن منافسات شيّقة سعياً لانتزاع لقب "ملك الدرِفت 2026" في "هوفر أب" (HoverUp)، حلبة البحر الميت، حيث ستكون الأجواء أكثر روعة مع عرض حي لفرقة أوتوستراد.

خبرني - تستعد المحركات للانطلاق بأقصى طاقاتها والإطارات لتلهب أجواء حلبة البحر الميت، مع عودة ريد بُل كار بارك درِفت إلى الأردن يوم الجمعة، 2 تشرين الأول/أكتوبر، في نسخته الخامسة عشرة، التي ستجمع أبرز سائقي الدرِفت في المملكة في مواجهة جديدة عالية الحماس للتنافس على لقب ملك الدرِفت 2026.

وتنطلق منافسات البطولة هذا العام في "هوفر أب" (HoverUp)، حلبة البحر الميت، عند الساعة 5:30 مساءً، لتقدم للجمهور عرضًا حافلًا بالإثارة، يجمع بين القيادة الدقيقة، والمناورات المذهلة، وأجواء حماسية عابقة بدخان الإطارات، فيما يدفع أفضل سائقي الدرِفت في الأردن سياراتهم وقدراتهم إلى أقصى حدود على أحد أصعب المسارات في المنطقة.

وصَمّم المسار الاستثنائي أسطورة الدرِفت وبطل الراليات والسباقات اللبناني عبدو فغالي، بشكلٍ سيضع المتنافسين أمام سلسلة من العوائق الشاقة، في اختبار شامل لقوتهم الجسدية والذهنية، ومهاراتهم الفنية، ودقتهم خلف عجلة القيادة.

لكن إتقان المسار لن يكون سوى جزء من التحدي، إذ سيتعين على المتنافسين أيضًا إبهار لجنة تحكيم من أصحاب الخبرة، تضم جان بيار نصر الله ويوسف باسيل وأيمن نجار، سعياً لتحقيق أعلى النقاط والفوز باللقب المرموق: "ملك الدرِفت 2026".

وسيستمتع الجمهور أيضًا بعرض حي مميز تقدمه الفرقة الأردنية الغنيّة عن التعريف أوتوستراد، لتتحول النسخة الخامسة عشرة من البطولة إلى احتفال يجمع بين رياضة السيارات بشقّها الاستعراضي والموسيقى المحلية الفريدة.

وفي العام الماضي، تمكّن سهيل الأصبح من تحقيق الفوز، بعدما قدم أداءً لافتًا في الجولة النهائية تفوق خلالها على منافسيه لينتزع اللقب. أما هذا العام، فيخوض جيل جديد من سائقي الدرِفت غمار التحدي، واضعًا نصب عينيه التتويج باللقب.

وتقام بطولة ريد بُل كار بارك درِفت الأردن بالشراكة مع أمنية إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، والبنك الأهلي الأردني، وطلبات مارت، وكاسترول، ونيسان – مجموعة بسطامي وصاحب وكريسبي كريم، وراديو هلا، وراديو بلِس 104.3، وقناة رؤيا، وبدعم من الأردنية لرياضة السيارات.

يبلغ سعر التذاكر المبكرّة 20 دينارًا أردنيًا، ويمكن شرائهم عبر موقع: www.redbullparkdrift.com