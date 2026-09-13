(برجر التمر).. جديد السعودية

خبرني - أطلق بيت الشاورما في السعودية، بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، «برجر التمر» في تجربة غذائية مبتكرة تعيد تقديم التمر السعودي بأسلوب عصري، وتجمع بين الابتكار ودعم المنتج المحلي والاعتزاز بأحد أبرز مكونات الهوية الغذائية السعودية.

ويأتي إطلاق المنتجات الجديدة ضمن توجه بيت الشاورما نحو تطوير تجارب غذائية غير تقليدية مستوحاة من المكونات المحلية، وتحويلها إلى منتجات عصرية تلائم أذواق المستهلكين وتفتح آفاقًا جديدة لاستخدام المنتجات السعودية.

ويحظى التمر بمكانة راسخة في المملكة، ليس فقط باعتباره جزءًا من الموروث الغذائي، بل كأحد أهم المنتجات الزراعية الوطنية، وهو ما يمنح توظيفه في منتجات مبتكرة قيمة تتجاوز المذاق إلى تعزيز حضور المنتج المحلي وإبراز إمكاناته في قطاع الأغذية والمشروبات، ليصبح عنصرًا في منتجات معاصرة تجمع بين المكوّن السعودي الأصيل والفكرة المبتكرة.

ويؤكد بيت الشاورما أن الابتكار يمكن أن يبدأ من قلب الهوية المحلية، وأن المكونات السعودية قادرة على صناعة تجارب جديدة ومختلفة، بما يعزز حضورها في المنتجات اليومية ويمنح المستهلك فرصة لاكتشافها من منظور جديد.

ويأتي هذا الإطلاق امتدادًا لنهج بيت الشاورما كعلامة سعودية تسعى إلى الابتكار مع الحفاظ على الهوية، ودعم المنتج المحلي، وتقديم تجارب تعكس تطور قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة.