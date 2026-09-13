*
الاثنين: 14 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تخطف الأنظار في أسبوع الموضة

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تخطف الأنظار في أسبوع الموضة

  • 13 أيلول 2026
  • 15:16
ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تخطف الأنظار في أسبوع الموضة

خبرني - لفتت فيفيان جينا ويلسون، ابنة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المتحولة جنسيا، الأنظار خلال أسبوع الموضة في نيويورك.

وظهرت فيفيان وهي ترتدي مجسما أبيض ضخما قابلا للنفخ على ظهرها، إلى جانب سروال قصير أسود وحذاء طويل ووشاح ملوّن، بينما رافقها المصورون بجوار سيارة رياضية زرقاء.

وفي وقت سابق، شاركت الشابة البالغة من العمر 22 عاما، في حملة إعلانية لعلامة Desigual، ظهرت فيها وهي تحطم روبوتا شبيها بروبوت "أوبتيموس" الذي تطوره شركة والدها "تسلا"، في رسالة تحمل عنوان "وُلدت للعصيان".

وفيفيان من أبناء ماسك من زواجه الأول. وفي عام 2022، وبعد بلوغها 18 عاما، غيرت اسمها وجنسها قانونيا، واختارت استخدام اسم عائلة والدتها، مؤكدة رغبتها في الابتعاد عن والدها وبناء هويتها الخاصة.

ومنذ ذلك الحين، ظلت علاقتها بماسك متوترة ومحط اهتمام إعلامي، فيما بدأت الشابة تشق طريقها في عالم الموضة بعيدا عن اسم والدها، رغم أن صلتها به لا تزال تجذب جانبا كبيرا من الاهتمام حول ظهورها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بتهمة الخيانة.. وزير إسرائيلي يتوعد بسحب الجنسية من مخرجَي فيلم حول غزة
بتهمة الخيانة.. وزير إسرائيلي يتوعد بسحب الجنسية من مخرجَي فيلم حول غزة
  • 2026-09-14 00:43
بعد توصيل نجلها.. جوري بكر تكشف تفاصيل نجاتها من حادث سير
بعد توصيل نجلها.. جوري بكر تكشف تفاصيل نجاتها من حادث سير
  • 2026-09-13 21:36
بعد تكريمه في مهرجان الغردقة.. نقل مصطفى خاطر إلى المستشفى
بعد تكريمه في مهرجان الغردقة.. نقل مصطفى خاطر إلى المستشفى
  • 2026-09-13 20:18
لوسي تكشف حقيقة اعتزال الفن.. أعمال متوقفة وأجور لا تناسبها
لوسي تكشف حقيقة اعتزال الفن.. أعمال متوقفة وأجور لا تناسبها
  • 2026-09-13 18:23
سيلين ديون تحيي أول حفل لها في باريس
سيلين ديون تحيي أول حفل لها في باريس
  • 2026-09-13 12:17
وثائقي عن استهداف المدنيين في غزة يفوز بجائزة مهرجان فينيسيا السينمائي
وثائقي عن استهداف المدنيين في غزة يفوز بجائزة مهرجان فينيسيا السينمائي
  • 2026-09-13 02:28