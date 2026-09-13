ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تخطف الأنظار في أسبوع الموضة

خبرني - لفتت فيفيان جينا ويلسون، ابنة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المتحولة جنسيا، الأنظار خلال أسبوع الموضة في نيويورك.

وظهرت فيفيان وهي ترتدي مجسما أبيض ضخما قابلا للنفخ على ظهرها، إلى جانب سروال قصير أسود وحذاء طويل ووشاح ملوّن، بينما رافقها المصورون بجوار سيارة رياضية زرقاء.

وفي وقت سابق، شاركت الشابة البالغة من العمر 22 عاما، في حملة إعلانية لعلامة Desigual، ظهرت فيها وهي تحطم روبوتا شبيها بروبوت "أوبتيموس" الذي تطوره شركة والدها "تسلا"، في رسالة تحمل عنوان "وُلدت للعصيان".

وفيفيان من أبناء ماسك من زواجه الأول. وفي عام 2022، وبعد بلوغها 18 عاما، غيرت اسمها وجنسها قانونيا، واختارت استخدام اسم عائلة والدتها، مؤكدة رغبتها في الابتعاد عن والدها وبناء هويتها الخاصة.

ومنذ ذلك الحين، ظلت علاقتها بماسك متوترة ومحط اهتمام إعلامي، فيما بدأت الشابة تشق طريقها في عالم الموضة بعيدا عن اسم والدها، رغم أن صلتها به لا تزال تجذب جانبا كبيرا من الاهتمام حول ظهورها.