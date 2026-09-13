خمس ظواهر كونية ليلية عليك ترقبها هذا الخريف

خبرني - مع دخول فصل الخريف للجزء الشمالي من الكرة الأرضية، تبدأ الليالي تزداد طولاً لكنها تحمل معها مجموعة من المشاهد الكونية التي يمكن الاستمتاع بها هذا الفصل.

بإمكانكم انتظار الكثير من الظواهر الكونية، مثل زخات الشهب الرائعة و التجمعات النجمية المبهرة، وتبدأ سلسلة المشاهد الرائعة مع ظهور مجموعة الثريا النجمية.

وسيتبع ذلك زخات شهب الجباريات في أواخر أكتوبر تشرين الأول، وموكب الكواكب، وزخات شهب الأسديات، والقمر العملاق في نوفمبر تشرين الثاني.

طول ليالي الخريف يمنح مجموعة الثريا جمالاً خاصاً لأنها تبرز أكثر مع حلكة الليل.

الثريا، والمعروفة أيضاً باسم الأخوات السبع، هي مجموعة من النجوم الشابة على بعد حوالي 440 سنة ضوئية من الأرض.

يستطيع معظم الناس رؤية حوالي ستة نجوم بالعين المجردة من هذه المجموعة، وفي حضرة الثريا تصبح العديد من النجوم الأخرى مرئية عبر المناظير أو التلسكوب لا بالعين المجردة.

انظر باتجاه الشرق خلال أمسيات الخريف، حيث يمكنك العثور على الثريا في كوكبة الثور.

تنشط زخات شهب الجباريات من أوائل أكتوبر تشرين الأول إلى نوفمبر تشرين الثاني، وتصل إلى ذروتها حوالي 21 أكتوبر تشرين الأول.

تمر الأرض مرتين كل عام، عبر مسارات من الغبار والحطام الذي خلّفه مذنب هالي. وعندما تدخل هذه الجسيمات الدقيقة الغلاف الجوي للأرض بسرعة عالية، تسخن وتنتج خطوط الضوء التي نراها على شكل شهب.

يبدو أن شهب الجباريات تشع من كوكبة الجبار، وهو ما أعطى الشهب اسمها.

للحصول على أفضل فرصة لرؤيتها، ابحث عن مكان مظلم وبعيد عن الأضواء الساطعة، وأعطِ عينيك وقتاً لتأمُلها.

إذا استيقظت مبكراً ستحظى بفرصة مشاهدة تجمع عطارد والزهرة والمريخ والمشتري، على الأرجح في 14 نوفمبر تشرين الثاني.

ستكون الكواكب الأربعة جميعها فوق الأفق قبل شروق الشمس، على الرغم من أن بعضها سيكون أسهل في الرؤية من غيرها.

قد تكون رؤية عطارد أصعب من رؤية الكواكب الأخرى، لأنه يبقى منخفضاً في السماء وقريباً من وهج الشمس عند شروقها.

أما كوكب الزهرة وكوكب المشتري، فهما من بين ألمع الأجرام السماوية، ومن المفترض أن يكون من الأسهل بكثير تمييزهما.