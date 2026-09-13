رئيس OpenAI: من الممكن وصول الذكاء الاصطناعي لمرحلة يصعب السيطرة عليه

خبرني - حذّر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، من المخاطر المتزايدة المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن احتمال وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يصعب على البشر السيطرة عليها "ممكن بالتأكيد"، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن سلامة النماذج المتقدمة وقدرتها المستقبلية.

وفي مقابلة مع مجلة Fortune، ناقش ألتمان المخاطر التي قد يمثلها الذكاء الاصطناعي على البشرية، وسرعة تطور النماذج الحالية، وإمكانية فرض ضوابط فعالة على أنظمة أكثر قوة في المستقبل.

وقال ألتمان إن معايير السلامة الحالية "ليست في مستوى يسمح" بدفع قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات أعلى بكثير، مشددا على ضرورة مواكبة إجراءات السلامة والمواءمة للتطور السريع في قدرات النماذج.

لن نقامر بمصير البشرية

وأكد الرئيس التنفيذي لـOpenAI أنه لا يرى أي مخاطرة تهدد البشرية ويمكن اعتبارها مقبولة، مشيرا إلى أنه لن يتردد في مواجهة المستثمرين واتخاذ قرار بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي أو حتى إيقافه إذا تبين أن مواصلة التطوير لا يمكن أن تتم بصورة آمنة.

وتأتي تصريحات ألتمان في ظل تصاعد الجدل داخل قطاع الذكاء الاصطناعي بشأن ما يعرف بـ"احتمال الهلاك" أو p(doom)، وهو مصطلح يُستخدم لوصف تقديرات احتمال أن تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى كارثة وجودية تهدد البشرية.

وتشير تقديرات متداولة في أوساط القطاع إلى أن إيلون ماسك يضع هذا الاحتمال عند مستوى يتراوح بين 10% و20%، بينما يقدّر الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، الاحتمال بنحو 10% إلى 25%.

تحذيرات متزايدة داخل شركات الذكاء الاصطناعي

وتزامنت مقابلة ألتمان مع تصاعد التحذيرات داخل صناعة الذكاء الاصطناعي، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذّر أحد موظفي Anthropic عبر منصة X من أن التطور غير المنضبط لهذه التكنولوجيا قد يهدد البشرية جمعاء، منتقدا ما وصفه بقيام المختبرات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بـ"المقامرة بحياتنا".

ويرى مؤيدو تشديد إجراءات السلامة أن السباق نحو تطوير نماذج أكثر قدرة قد يسبق قدرة الجهات التنظيمية والشركات نفسها على فهم المخاطر والسيطرة عليها.

دعوة إلى تعاون دولي

وأشار ألتمان كذلك إلى الحاجة إلى إجراءات تنظيمية على المستويين الوطني والدولي، كاشفا عن وجود محادثات مع مسؤولين في شركات أخرى ضمن القطاع بهدف إبطاء وتيرة التطوير مؤقتا، بما يسمح لحلول السلامة والمواءمة بمواكبة القدرات المتزايدة للنماذج.

وتعكس هذه التصريحات تحولا متزايدا في النقاش حول الذكاء الاصطناعي، من التركيز على إمكاناته الاقتصادية والتكنولوجية إلى البحث عن آليات تضمن بقاء تطويره ضمن حدود يمكن للبشر السيطرة عليها.

طرح OpenAI للاكتتاب العام

وفي سياق آخر، تطرق ألتمان إلى التكهنات المتعلقة بطرح OpenAI للاكتتاب العام، معتبرا أن توقيت الطرح "غير مناسب" في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي، ومشيرا إلى أن الطرح لن يتم قبل عام 2027.

وتأتي تصريحات ألتمان في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي على تطوير أنظمة أكثر تقدما، بينما يزداد الضغط على القطاع لإثبات أن هذا التطور يمكن أن يستمر دون تعريض البشرية لمخاطر غير محسوبة.