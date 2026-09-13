فرق الإنقاذ الإندونيسية تبحث عن 140 شخصاً بعد غرق عبَّارة في بحر جاوة

خبرني - قال مسؤول في وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إن فرق الإنقاذ تبحث، اليوم الأحد، عن 140 شخصاً من ركاب عبَّارة أُبلغ في وقت سابق عن فقدانها في بحر جاوة، وذلك بعد إجلاء 103 أشخاص آخرين، ووفاة شخص.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ إن سفينة ركاب إندونيسية، كانت تقل 243 شخصاً، أُبلغ عن فقدانها بعد انقطاع الاتصال بها في وقت مبكر من صباح الأحد، خلال أحوال جوية سيئة.

وأضافت الوكالة أن سفينة "فيرغو ترانسبورت 8" أبحرت، يوم السبت، من مدينة "سورابايا" في جاوة الشرقية إلى مدينة "بنجرماسين" في إقليم "كاليمانتان" الجنوبي، وآخر موقع أُبلغ عنه لها كان على بُعد نحو 150 كيلومتراً جنوب "بنجرماسين" عند الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الأحد، قبل أن يُفقد الاتصال بها.

وقال آي بوتو سودايانا، رئيس مكتب الوكالة في بنجرماسين، في بيان مصور، إن 103 أشخاص أُجلوا باستخدام سفن مختلفة، وسيُنقل بعضهم إلى أحد موانئ جاوة الشرقية.

وأضاف أن فرق الإنقاذ أطلقت عملية بحث، ونشرت فريقاً وسفناً ومروحية باتجاه آخر موقع معروف لسفينة الركاب، من دون أن يوضح ما الذي حدث للسفينة.

وتعتمد إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم 17 ألف جزيرة، بصورة كبيرة على العبارات بوصفها وسيلة نقل رئيسية، إذ إن النقل البحري أقل تكلفة وأكثر توافراً من السفر جواً.

غير أن معايير السلامة لا تُطبق دائماً بصرامة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الحوادث نسبياً.