احتجاجات وقطع طرق في سورية رفضا لارتفاع أسعار المحروقات

خبرني - شهدت مناطق في محافظات دير الزور والرقة والحسكة السورية احتجاجات شعبية وعمليات قطع للطرقات، على خلفية الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات.

وتخللت الاحتجاجات الشعبية في مناطق بسوريا مطالبات بتخفيض الأسعار واتخاذ إجراءات تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأفادت معلومات محلية بقطع عدد من الطرق ومنع مرور صهاريج نقل النفط في مناطق من منطقة الجزيرة السورية، فيما شهدت بعض المواقع تجمعات احتجاجية عبّر خلالها المشاركون عن رفضهم للزيادات الجديدة في أسعار المحروقات.

وفي ريف الرقة، أُغلق طريق دير الزور–حلب الدولي قرب بلدة حويجة شنان باستخدام الإطارات المشتعلة، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، بينما شهدت منطقة الكرامة قطع طرق ومنع مرور صهاريج النفط.

كما سجلت مناطق في دير الزور تحركات مماثلة، تخللها قطع طرق رئيسية، في وقت رفع فيه محتجون مطالب بتخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد المخاوف من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وما قد يفرضه ذلك من أعباء إضافية على حياة السكان اليومية.