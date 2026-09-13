خبرني - في إطار تعزيز شراكة جامعة عمان العربية مع المؤسسات الصحية الوطنية ودعم المبادرات التوعوية والمجتمعية، شاركت كلية الصيدلة في الجامعة في الورشة التدريبية المتخصصة التي نظمها البرنامج الأردني لسرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان، بعنوان: "مبادئ التواصل الفعال والذكاء العاطفي في تعزيز الصحة"، والتي عُقدت في فندق(Corp) –عمّان، حيث مثل جامعة عمان العربية في أعمال الورشة كل من: الدكتورة نسيبة قطيش، والأستاذة هيا القادري أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، إلى جانب نخبة من طالبات الكلية، وهن: آية شبيطة، وليان السلامات، ورنين جبعيتي.

وهدفت الورشة إلى تطوير مهارات الكوادر الأكاديمية والطلبة في مجالات التواصل الصحي الفعال، وتوظيف مهارات الذكاء العاطفي في التوعية والمناصرة المجتمعية، إلى جانب تعزيز الجاهزية للمشاركة في الأنشطة الميدانية والتثقيفية المرتبطة بالحملة الوطنية السنوية للتوعية بسرطان الثدي، وتضمنت الورشة مجموعة من الجلسات الحوارية والتمارين التطبيقية ودراسة الحالات الواقعية، وسط تفاعل لافت من المشاركات، مما أسهم في صقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن على توظيف المعارف والخبرات المكتسبة في البيئة الجامعية والمجتمعية، ونقل الرسائل الصحية بصورة أكثر فاعلية، بما يدعم مفاهيم الوقاية والكشف المبكر.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع نهج كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية في تمكين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من الانخراط في الفعاليات والبرامج الصحية النوعية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي والمجتمعي، بما يعزز دور الصيدلاني بوصفه شريكاً فاعلاً في منظومة الرعاية الصحية، ومساهماً في نشر الثقافة الصحية والوقائية وخدمة المجتمع.