مشاركة بحثية لجامعة عمان العربية حول الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر التأخير في المشاريع الهندسية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها البحثي في المؤتمرات العلمية المتخصصة، ومواكبة التطورات الحديثة في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع والتحول الرقمي، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، ومتابعة من الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، شاركت الجامعة في أعمال المؤتمر الدولي بعنوان "التحكيم الرقمي في العقود الهندسية في ظل التطورات العالمية"، والذي عُقد على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من تخصصات علمية ومهنية متعددة.

وضمن مشاركة جامعة عمان العربية في المؤتمر، قدمت المهندسة منى المومني عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة بحثًا علميًا بعنوان:

AI-Assisted Schedule Review for Identifying Delay-Sensitive Activities in Road Construction Projects: A Case Study of the Wadi Al-Ish Project in Jordan، تناولت من خلاله دور أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم مراجعة الجداول الزمنية لمشاريع الطرق، من خلال دراسة حالة مشروع طريق وادي العش في الأردن، مع التركيز على تحديد الحزم والأنشطة الحساسة للتأخير، وتحسين التوثيق المبكر في المشاريع الإنشائية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار والحد من تفاقم المطالبات والنزاعات الهندسية.

وأكدت المومني خلال مشاركتها أن أدوات الذكاء الاصطناعي، ومنها nPlan Schedule Studio، يمكن أن تشكل أداة مساندة في مراجعة الجداول الزمنية وتحليل تسلسل الأنشطة وتحديد مناطق الخطورة التخطيطية، مع التأكيد على أن هذه الأدوات لا تغني عن دور الخبير الهندسي أو مدير المشروع أو التحليل التعاقدي المتخصص، لا سيما في القضايا المرتبطة بتمديد المدة الزمنية والتحكيم في العقود الهندسية.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لنهج جامعة عمان العربية في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات الواقعية في القطاعات الهندسية، بما يعزز من ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، ويدعم حضور الجامعة في المحافل العلمية المتخصصة.