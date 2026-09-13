الأردن.. بالونات تهريب المخدرات تنتقل جنوباً

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الأحد، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة.

وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن أمن المملكة واستقرارها سيبقيان في مقدمة أولوياتها، وأنها مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم لحماية حدود الوطن.