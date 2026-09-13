أكبر صفقة في تاريخ الزمالك.. تقرير يكشف قيمة صفقة بيع خوان بيزيرا!

خبرني - حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، ملف البرازيلي خوان بيزيرا، بعدما وصل اللاعب إلى القاهرة مساء السبت، منهيا أزمة امتدت طوال الفترة الماضية بسبب رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت عبر قناة "مودرن سبورت": "وصل بيزيرا إلى القاهرة، لينهي بذلك مسلسلا بدأ منذ نهاية الموسم الماضي، بعدما أسهم مع الزمالك في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز والوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وأوضح: "اللاعب غاب عن الفريق، ثم أصدر بيانا، وبعد ذلك أعلن عدم رغبته في العودة، لكن إدارة الزمالك تمسكت بموقفها، وأكدت أنها لن توافق على بيعه قبل حضوره إلى القاهرة، وهو ما نفذه اللاعب بالفعل، وربما بعد حصوله على ضمانات بأنه سيتم السماح له بالرحيل بعد عودته".

وكشف حتحوت أن الزمالك حسم بالفعل صفقة انتقال بيزيرا، مؤكدا أن الإعلان النهائي عن قيمة الصفقة سيتم لاحقا، إلا أن الاتفاق المالي أصبح واضحا بين الأطراف.

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن بيزيرا تم بيعه بالفعل، وأصبح الأمر محسوما، على أن يتم الإعلان عن القيمة النهائية للصفقة بصورة رسمية".

وأوضح هاني حتحوت: "بعدما تلقى اللاعب عرضا من شباب الأهلي الإماراتي وتمسك برغبته في الانتقال إليه، سيحصل الزمالك على 3 ملايين دولار نقدا، وتم الاتفاق عليها بصورة نهائية، إلى جانب مليوني دولار يتم سدادهما على قسطين، بالإضافة إلى مليون دولار في صورة مكافآت مرتبطة بالتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة أو بطولة الدوري".

وأشار الإعلامي إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا حصول الزمالك على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا، إلى جانب عدم تحمل النادي الأبيض بعض المستحقات المالية القديمة المتعلقة بناديه الأوكراني السابق، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية المحتملة للصفقة إلى نحو 7 ملايين دولار.