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اللواء فايز الدويري يعلن انتهاء ارتباطه بقناة الجزيرة

  • 13 أيلول 2026
  • 13:13
اللواء فايز الدويري يعلن انتهاء ارتباطه بقناة الجزيرة

خبرني - أعلن الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري انتهاء ارتباطه بقناة الجزيرة، بعد ست سنوات من الظهور الحصري عبر شاشتها، ضمن مسيرة عمل خلالها مع عدد من الفضائيات العربية والعالمية.

وقال الدويري إن الوقت حان لإنهاء ارتباطه بالقناة، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة من عمله معها تُوجت بتغطية الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أنه يأمل أن يكون قد وُفّق خلال تلك الفترة في أداء مهمته بما يرضي ضميره ويلتزم بمهنيته ومبادئه.

وأوضح الدويري أن انتهاء ارتباطه بالجزيرة قد يفتح المجال أمام عودته للظهور عبر بعض الفضائيات التي ينسجم خطها التحريري مع مبادئه وقيمه المستمدة، بحسب تعبيره، من عقيدته وعروبته ووطنيته.

وأشار إلى أن أي ظهور إعلامي مقبل سيكون أيضاً مرتبطاً بما يسمح به وضعه الصحي.

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