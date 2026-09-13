خبرني - في إطار اهتمام جامعة عمان العربية بدعم الإبداع والابتكار وتمكين طلبتها من تحويل الأفكار العلمية إلى مشاريع تطبيقية ذات أثر، حقق الطالب محمود الحمود من طلبة الماجستير في تخصص اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية في كلية الصيدلة في الجامعة، المركز الثالث في هاكثون شمال عمان للريادة، حيث حصل على جائزة مالية قدرها ألف دينار أردني، وذلك عن مشروعه الابتكاري بعنوان: "الرقعة العلاجية الذكية".

ويقوم المشروع على توظيف تقنيات متقدمة في توصيل الدواء عبر الجلد بصورة أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في دعم إدارة العلاج وتحسين تجربة المريض وراحته، إلى جانب تقليل الاعتماد على بعض الطرق التقليدية لإعطاء الأدوية، في توجه يواكب التطورات الحديثة في مجال توصيل الدواء والحلول العلاجية المبتكرة، وخلال المشاركة في هاكثون شمال عمان للريادة تم تسجيل المشروع ضمن طلب لحماية الملكية الفكرية، في خطوة تعكس القيمة الابتكارية للمشروع، وتدعم توجه الطالب الحمود نحو تطوير الفكرة وتحويلها إلى تطبيق قابل للتطوير والاستثمار مستقبلاً.

وبهذا الصدد أوضح الطالب الحمود أن اهتمامه بمجال الابتكار الصحي تبلور من خلال تجربة أكاديمية وتدريبية امتدت لنحو (3) سنوات في مستشفى الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، مكّنته من الاطلاع عن قرب على عدد من التحديات المرتبطة بالعلاج والدواء واحتياجات المرضى، الأمر الذي حفّزه على البحث عن حلول ابتكارية وبحثية قابلة للتطبيق، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة توظيف معارفه الأكاديمية وخبراته الميدانية في تطوير حلول صحية وتقنية مبتكرة، وتحويل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي إلى مشاريع عملية ذات أثر ملموس وقيمة تطبيقية، مما يسهم في دعم مسارات الابتكار وتطوير الخدمات الصحية.

ويُذكر بأنه تم تنظيم الهاكاثون بمبادرة من برنامج إرادة بالتعاون مع مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في جامعة عمان العربية، وبمشاركة عدد من المؤسسات والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، بهدف تمكين الشباب وتشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة للتحديات المحلية، وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق، وشهد الهاكاثون تسجيل (169) مشاركاً، مما يعكس حجم الاهتمام بالمبادرات الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب.

وبهذه المناسبة أشادت الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية بالإنجاز الذي حققه الطالب الحمود، مؤكدةً على أن ما يحققه طلبة الكلية من تميز في مجالات الابتكار والبحث العلمي يعكس المستوى الأكاديمي والريادي الذي تحرص الكلية على ترسيخه، ونهجها في توفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والتميز، وأشارت إلى حرص كلية الصيدلة على تمكين طلبتها من تطوير أفكارهم العلمية وتحويلها إلى مشاريع وحلول ابتكارية ذات قيمة تطبيقية، معربةً عن اعتزازها بهذا الإنجاز، ومتمنيةً للطالب الحمود مزيداً من النجاح والتميز في مسيرته الأكاديمية والابتكارية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مسار بحثي وابتكاري متواصل لطلبة كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية يتضمن تطوير عدد من المشاريع النوعية في مجالات الرعاية الصحية من بينها مشاريع متخصصة في العلاج الموجّه لأمراض السرطان باستخدام تقنيات النانو والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشروع (PharmaTrack) الهادف إلى تعزيز الالتزام العلاجي وتحسين متابعة المرضى، بما يعكس تنوع مجالات الابتكار التي يعمل عليها طلبة الكلية وقدرتهم على توظيف المعرفة العلمية في تطوير حلول صحية مبتكرة.