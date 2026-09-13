رئيس جامعة عمان العربية يبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك مع جامعة قطر

خبرني - استقبل الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية في مكتبه البروفيسور فراس قاسم العلعالي مساعد نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالقطاع الصحي في جامعة قطر، وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتطوير آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وذلك بحضور كلّ من: الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب رئيس الجامعة للتخطيط وضمان الجودة، والأستاذ الدكتور اسماعيل يامين مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة، والأستاذ الدكتور حسن الزعبي مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، والأستاذة بثينة القدومي مدير المكتب الدولي والعلاقات الخارجية، والسيد وضاح مسمار مدير دائرة الاعلام والعلاقات العامة في الجامعة.

وتضمّن اللقاء مناقشة عدد من المحاور الحيوية الهادفة إلى تفعيل الشراكة البحثية بين الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية في كلتا الجامعتين، من أبرزها صياغة مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل المعارف والخبرات في التخصصات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استكشاف فرص التمويل الخارجي والبحث في مجالات الدعم المالي والبحثي المتاحة داخل دولة قطر، كما تناول الاجتماع التعريف بالمبادرات البحثية القطرية من خلال استعراض البرامج والمنح التي يقدمها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI)، ومن ضمنها برنامج البحوث الأكاديمية، بهدف ربط باحثي جامعة عمان العربية بنظرائهم في المؤسسات البحثية والأكاديمية القطرية، وتشكيل فرق بحثية متكاملة تسهم في تطوير مشاريع بحثية مشتركة ذات أثر علمي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور الوديان على أن تعزيز التعاون مع المؤسسات العربية والدولية يمثل أولوية لجامعة عمان العربية، لما له من دور في دعم البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية، مشددًا على أهمية ترجمة أطر التفاهم والتعاون إلى مبادرات ومشاريع عملية ذات مخرجات ملموسة وأثر قابل للقياس، مشيراً إلى حرص الجامعة على توسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية والبحثية دوليًا، وبناء علاقات فاعلة مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتعزيز حضور الجامعة ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره استعرض البروفيسور العلعالي أبرز الفرص الواعدة التي تتيحها المنظومة البحثية في دولة قطر، وما توفره من برامج ومبادرات داعمة للبحث العلمي والابتكار، مشيراً إلى أهمية توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي وبناء شراكات فاعلة بين الباحثين والمؤسسات العلمية، مؤكداً حرص جامعة قطر على مواصلة التواصل والتنسيق مع جامعة عمان العربية، مما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وفتح آفاق جديدة للمشاريع البحثية المشتركة، ودعم فرص الطلبة والباحثين في كلتا المؤسستين، بما ينسجم مع تطلعاتهما المشتركة في تطوير البحث العلمي وتعزيز أثره.

وفي ختام الزيارة اتفق الجانبان على إعداد خارطة طريق للتنسيق والتواصل المستمر، تتضمن تحديد الأولويات والمجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، تمهيدًا لتطوير مقترحات ومشاريع تعاون مشتركة قابلة للتنفيذ، تشمل البحث العلمي، والبرامج الأكاديمية المشتركة، إلى جانب فرص التبادل والحراك الأكاديمي، مما يعزز أوجه التعاون بين الجامعتين ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل الأكاديمي والبحثي.