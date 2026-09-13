برعاية عمرو عزت سلامة.. جامعة عمان العربية تستضيف مؤتمر الطلبة والمهنيين الشباب الأردني

خيؤنس - تحت رعاية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، استضافت جامعة عمان العربية مؤتمر الطلبة والمهنيين الشباب الأردني (Jordan Students and Young Professionals Congress – JSYP)، وبدعم وتنظيم IEEE Jordan Section، وبدعم من المجلس العربي للتنمية المستدامة، وبحضور كلّ من : الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية ورئيس المجلس العربي للتنمية المستدامة ،والأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية ، والسيدة نادية القديمات مساعد رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية ، والدكتورة شيرين أبو غزالة مدير المجلس العربي للتنمية المستدامة ، والدكتور موسى الأخرس رئيس IEEE فرع الأردن ، وعمداء الكليات وعميد شؤون الطلبة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ، وبمشاركة واسعة من الطلبة والمهنيين الشباب والمهتمين بمجالات التكنولوجيا والابتكار، والذي عُقد في قصر الثقافة بالمدينة الرياضية – عمّان .

ويهدف المؤتمر إلى تمكين الشباب الأردني وتنمية قدراتهم في المجالات التقنية الحديثة، وتعزيز ثقافة الابتكار والريادة، وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة والمهنيين الشباب، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

وأكد الدكتور سلامة خلال كلمته على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في إعداد الكفاءات القادرة على تلبية متطلبات المستقبل، مشيدًا بالمبادرات التي تجمع بين التعليم والتكنولوجيا والابتكار وتوفر للشباب فرصًا عملية للتعلم والتطوير، مُعرباً عن سعادته بإقامة هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة وطنية مهمة تجمع الطلبة والمهنيين الشباب، وتتيح لهم فرصة التواصل وتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أفكارهم ومواهبهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم لمواكبة متطلبات المستقبل.

بدوره أشار الدكتور الوديان إلى أن استضافة الجامعة لمؤتمر11 JSYP تأتي إيمانًا بأهمية تمكين الشباب ودعم الابتكار وربط التعليم بالتطبيق العملي، مُبيناً إلى أن المؤتمر يوفر منصة تجمع الطلبة والمهنيين الشباب والخبراء لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الواقعية، مُشيراً إلى أهمية مواكبة التحول الرقمي، لافتًا إلى أن اختيار الحوسبة السحابية محورًا للمؤتمر يعكس تنامي دور التكنولوجيا في بناء الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بإنجازات طلبتها من خلال فرع IEEE، ومشددًا على أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن.

من جانبه أكد الدكتور الأخرس على الدور الذي يضطلع به IEEE في دعم الطلبة والمهنيين الشباب، من خلال توفير منصات علمية وتقنية تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتتيح لهم فرصًا للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الشباب على توظيف مهاراتهم التقنية في ابتكار حلول عملية للتحديات المجتمعية والوطنية، وتعزيز حضورهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في بناء قدراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.

كما أكدت رئيسة الأنشطة الطلابية والشبابية في IEEE ومستشارة فرع IEEE في جامعة عمان العربية الدكتورة ليال الزبن على أهمية إشراك الشباب في الفعاليات العلمية والتقنية، ودعم أفكارهم ومبادراتهم، وتعزيز العمل الجماعي والابتكار، بما يمكنهم من أداء دور فاعل في بناء المستقبل.

وتضمن المؤتمر جلسات تقنية وورش عمل ونقاشات متخصصة تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، من أبرزها الحوسبة السحابية (Cloud Computing)، إلى جانب التطبيقات الرقمية والفرص المستقبلية التي توفرها التقنيات الحديثة للشباب وسوق العمل، كما جرى تكريم عدد من السفراء الطلابيين الذين مثلوا الجامعات المشاركة، حيث فازت الطالبة لينا الكساسبة بلقب سفيرة جامعة عمان العربية، تقديرًا لدورها في تمثيل الجامعة والمساهمة في إنجاح فعاليات المؤتمر.

وأشاد القائمون على المؤتمر بالجهود التي بذلها رئيس فرع IEEE في جامعة عمان العربية الطالب جهاد العودة وفريق الطلبة المتطوعين، في تنظيم فعاليات المؤتمر، بدءًا من التخطيط والتنسيق مع الجهات المشاركة، وإدارة الجلسات وورش العمل، وصولًا إلى الإشراف على الهاكاثون الوطني للابتكار، كما ثمّن القائمون على المؤتمر دعم عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية الدكتور محمد بن طريف، لمبادرات الطلبة وأنشطتهم، وحرصه على توفير البيئة المناسبة لإنجاح فعاليات المؤتمر.

وشهد المؤتمر تنظيم الهاكاثون الوطني للابتكار، الذي شكّل أحد أبرز محاور الفعالية، بمشاركة (206) فرق وأكثر من (650) طالبًا وطالبة، تنافسوا على تطوير حلول تقنية مبتكرة لمعالجة تحديات واقعية ضمن أربعة قطاعات رئيسية، هي الرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات والسياحة، في تجربة هدفت إلى تحويل المعرفة والمهارات التقنية إلى أفكار وحلول قابلة للتطبيق.

وحققت فرق طلابية من جامعة عمان العربية نتائج متميزة في منافسات الهاكاثون، حيث حصل فريق (Change the Future) على المركز الأول عن قطاع النقل والمواصلات، فيما نال فريق (SkillBridge AI) المركز الثاني عن قطاع التعليم، وحصل فريق (HR) على المركز الثالث عن قطاع السياحة، بما يعكس ما يمتلكه طلبة الجامعة من قدرات تقنية وإبداعية ومهارات في العمل الجماعي وتوظيف التكنولوجيا لمعالجة التحديات الواقعية.

ويأتي تنظيم الهاكاثون والمؤتمر بدعم وتنظيم (IEEE Jordan Section) واستضافة جامعة عمان العربية، تأكيدًا على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية في تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار والريادة، فيما تجسد استضافة الجامعة، ممثلة بعمادة شؤون الطلبة، حرصها على توفير بيئة داعمة للإبداع والتطبيق العملي، وربط الطلبة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يسهم في إعدادهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي في الأردن.

واختُتمت فعاليات المؤتمر وسط تفاعل واسع من الحضور والمشاركين، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنظيم المبادرات الوطنية التي توفر للشباب فرصًا للتعلم والتنافس والتواصل وتطوير الحلول المبتكرة، وتعزز دورهم شركاء فاعلين في بناء مستقبل الأردن الرقمي.