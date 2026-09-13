جامعة عمان العربية تكرّم الفائزين بجائزة الموظف المتميز وتعزز ثقافة الريادة والتميز المؤسسية

خبرني - ضمن سعي جامعة عمان العربية لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، قررت الجامعة وبناءً على تنسيب لجنة اختيار الموظف المتميز، منح السيد يوسف عوض الخالد رئيس قسم التدريب والإرشاد والتوجيه في مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، جائزة الموظف المتميز عن فئة الإداريين، والسيد علاء عريقات رئيس قسم الأمن الجامعي والسلامة العامة، جائزة الموظف المتميز عن فئة الفنيين للعام الجامعي 2025-2026، تقديرًا لجهودهما المتميزة وأدائهما الوظيفي وإسهاماتهما في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات في الجامعة، حيث جرى تكريمهما من قبل الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة بحضور السيدة نادية القديمات مساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة اختيار الموظف المتميز ، والسيدة نيفين المزين مدير دائرة الموارد البشرية، والدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة، والدكتور سامر عياصرة مدير مركز الإبداع والإبتكار وريادة الأعمال.

وبهذا الصدد أكد الدكتور الوديان أن التميز يمثل نهجًا مؤسسيًا راسخًا في جامعة عمان العربية، وأن الجامعة تحرص على ترسيخ ثقافة الريادة والإبداع في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها والارتقاء بمستوى أدائها، مُشيراً إلى أن جائزة الموظف المتميز تجسد تقدير الجامعة للجهود والكفاءات التي تقدم أداءً استثنائيًا، وتشكل حافزًا للعاملين لمواصلة العطاء وتطوير الأداء والمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة وتطلعاتها المستقبلية ، وأضاف أن الجامعة تولي مواردها البشرية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها أحد أهم مرتكزات نجاحها، مؤكدًا التزامها بتقدير الموظفين المتميزين ودعمهم، وتحفيز جميع العاملين على المبادرة والابتكار وتحسين بيئة العمل، بما يعزز مسيرة الجامعة نحو مزيد من التميز المؤسسي والإبداع الإداري.

وتُعد جائزة الموظف المتميز إحدى المبادرات السنوية التي تتبناها جامعة عمان العربية لتحفيز موظفيها على الإبداع والتطوير والارتقاء بمستوى الأداء، حيث تستند عملية اختيار الفائزين إلى مجموعة من المعايير التي تقيس مستوى الأداء الوظيفي، والكفاءة المهنية، وجودة الإنجاز، والمبادرة والابتكار، إلى جانب القدرة على تطوير أساليب العمل وتحسين الخدمات، بما يضمن اختيار الموظفين الذين يقدمون نماذج متميزة في الأداء والعطاء المؤسسي.

وتؤكد الجامعة من خلال هذه الجائزة حرصها على توفير بيئة عمل محفزة تقوم على التقدير والتحفيز والتميز، وتشجع موظفيها على تطوير قدراتهم وتقديم المبادرات النوعية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية.