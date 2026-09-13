البنك العربي أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن للعام 2026

خبرني - منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً مجموعة من الجوائز المرموقة، أبرزها جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن" للعام 2026، بالإضافة إلى 36 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وقد تم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة. واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت؛ القوة الاستراتيجية لاستقطاب العملاء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، والنمو في أعداد المستخدمين لهذه الخدمات، والتوسع في نطاق المنتجات والخدمات الرقمية المقدّمة، بالإضافة إلى وجود فوائد ملموسة ومكتسبة من المبادرات الرقمية، إلى جانب تصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف وكفاءة أدائها الوظيفي، ومدى قوة ونجاح المنتجات والخدمات المقدّمة عبر القنوات الرقمية.

ويُشكّل هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى سجل البنك العربي الحافل بالتميّز، إذ يعكس نجاح نهجه في توظيف التكنولوجيا لتطوير منظومة خدماته المصرفية وتقديم تجربة رقمية متكاملة تلبي احتياجات وتوقعات العملاء. كما يجسد الرؤية الاستراتيجية التي يتبنّاها البنك، والتزامه الراسخ بمواكبة التحوّلات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي، واعتماد أعلى المعايير والممارسات العالمية في مسيرة التحول الرقمي.

وتضمنت قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك في الأردن على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد؛ جائزة البنك الأفضل في التحول الرقمي، وجائزة أفضل بنك رقمي (نيو بنك) للعام، وجائزة الأفضل في خدمة المدفوعات، وجائزة أفضل بنك للمنتجات المقدمة عبر الانترنت، وجائزة الأفضل في دقة الائتمان والإقراض، وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وجائزة أفضل بنك في أمن المعلومات وإدارة مكافحة الاحتيال، وجائزة أفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX). أما على صعيد قطاع الشركات في الأردن، فقد حصل البنك على جائزة أفضل بنك في خدمات التمويل التجاري، وجائزة أفضل بنك في خدمات الخزينة وإدارة النقد عبر الإنترنت.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حاز البنك العربي على أربع جوائز إقليمية على صعيد الأفراد شملت جائزة الأفضل في خدمة المدفوعات، وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجائزة الأفضل في التحوّل الرقمي في الشرق الأوسط، وجائزة الأفضل في دقة الائتمان والإقراض في الشرق الأوسط. إلى جانب حصوله على جائزتين اقليميتين على صعيد الشركات في افريقيا شملت جائزة أفضل بنك في خدمات الخزينة وإدارة النقد عبر الإنترنت وجائزة أفضل بنك في خدمات التمويل التجاري بالإضافة الى مجموعة من الجوائز على صعيد الأفراد والشركات في كل من فلسطين، ومصر، والبحرين، وقطر، والمغرب، والجزائر، والإمارات.