روسيا تبدأ تصدير سيارات الركاب إلى سلطنة عمان

خبرني - أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي رومان تشيكوشوف أن روسيا تعمل على تطوير وجهات تصديرية جديدة، حيث بدأت بالفعل عمليات تصدير سيارات الركاب إلى سلطنة عمان.

وقال تشيكوشوف: "نقوم الآن بتوريد سيارات الركاب إلى عمان".

وأضاف أن الشركات الروسية بدأت تتوسع بنشاط في أسواق الدول الإفريقية، مثل النيجر وتوغو، لا سيما في مجال توريد الأسمدة المعدنية، مما يتيح لروسيا تنويع صادراتها والتوسع خارج الوجهات التصديرية التقليدية.

كما أشار إلى أن صادرات المنتجات الروسية إلى الأرجنتين تشهد نموا أيضا خلال العام الجاري.